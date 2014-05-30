Александр Лукашенко: У Беларуси налажено эффективное и предметное сотрудничество с ООН

Новости Беларуси. У Беларуси налажено эффективное и предметное сотрудничество с ООН. Об этом 30 мая заявил президент на встрече с администратором программы развития ООН Хелен Кларк.

Взаимодействие Беларуси и ПРООН началось еще в 1992 году. Среди приоритетных направлений – экономическое развитие, реструктуризация промышленности и преодоление последствий чернобыльской катастрофы.

Кроме того, Беларусь является одним из государств-основателей Организации Объединенных Наций. И в настоящее время взаимодействие налажено по самым различным направлениям.

По словам главы государства, мы и дальше будем внимательно подходить к выбору направлений сотрудничества и всячески помогать в деятельности организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы вас поблагодарить за то сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по линии ПРООН. Вы очень многое делаете для нашей страны. Я очень ценю то, что вы нашли время во время вашего визита в Беларусь побывать в Чернобыльской зоне. И я бы хотел услышать ваши оценки, я хотел бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Я также благодарен вам за ту помощь, которую вы оказываете нам по разным программам, разным темам взаимодействия Беларуси с Организацией Объединенных Наций.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что у нас с вами сотрудничество самое эффективное и самое предметное. Я также хотел бы вас за это поблагодарить, потому что без вашей воли, без вашей заинтересованности вряд ли было бы возможно такое сотрудничество. Я также хочу выразить уверенность и пообещать вам со своей стороны, что мы очень внимательно, как это делали раньше, будем подходить к выбору направлений сотрудничества с вами, будем поддерживать всяческие контакты с вашей организацией и будем всячески помогать, насколько это возможно со стороны Беларуси, в деятельности вашей организации.

Хелен Кларк, администратор программы развития ООН:

В первую очередь позвольте от всей души поблагодарить за то, что пригласили посетить Беларусь. Я приехала, чтобы оценить результаты деятельности ПРООН в вашей стране. И я ими полностью удовлетворена. Также спасибо за возможность посетить регионы, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, и провести здесь первое выездное заседание. Я готова обсудить все вопросы, которые касаются нашего взаимодействия. Кроме того хотелось бы выразить признательность за деятельность вашей республики в рамках ООН. Беларусь как страна, которая являлась одним из основателей этой организации, вносит весомый вклад в ее деятельность.