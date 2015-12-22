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Очередной раунд переговоров участников контактной группы по Украине пройдет в Минске 22 декабря

22 декабря 2015 10:30
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Новости Беларуси. В Минске 22 декабря пройдет очередной раунд переговоров участников контактной группы по Украине. Нынешняя встреча станет последней в уходящем году. Ее основные темы – обмен пленными, разминирование территорий и экономическая безопасность.

В эти минуты за круглым столом собрались представители рабочих подгрупп.

В преддверии переговоров контактной группы в Минске состоялась встреча главы МИД нашей страны со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком. Стороны рассмотрели деятельность контактной группы, ее тематических подгрупп, а также дальнейшее содействие Беларуси в поиске мирных путей решения украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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