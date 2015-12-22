Александр Лукашенко назначил стипендии 92 талантливым молодым ученым Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил стипендии талантливым молодым ученым. В будущем году финансовую поддержку получат 92 человека. Среди них 5 докторов наук, 52 кандидата и 35 молодых ученых без степени.

Стипендии затрагивают самый широкий спектр: технические, биологические, медицинские, аграрные, экономические, социальные, гуманитарные и другие науки. Все стипендиаты достигли серьезных успехов в исследованиях. Их работы имеют не только научное, но и практическое значение.

Распоряжение Президента о стипендиях свидетельствует о государственной поддержке талантливых молодых ученых и развитии научного потенциала страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им нет еще 30, а научная карьера началась всего пару лет назад. Но они уже могут похвастаться своими достижениями. В рецепт уже готового аналога лекарства от лейкемии девушка добавила свою составляющую — атом фтора, и результат превзошел все ожидания. Губительное для опухолей лекарство в разы стало сильнее. Клетки страшной болезни принимают этот препарат за ДНК человека и поглощают их. И сразу погибают. Отечественный препарат только готовится попасть на прилавки. Но научные успехи Татьяны уже разглядели: она получила специальную стипендию Президента.

Татьяна Божок, научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

Конечно, хотелось победить. Чувствовалась уверенность в своих силах.

Это очень большая поддержка талантливой молодежи, потому что молодежи есть к чему стремиться, и за эти стремления получать вознаграждения.

Александр также объявил войну болезням — сейчас он работает над технологией, которая, наверняка, окажется прорывной в диагностике. Для этого из живых клеток бактерий с помощью вот такой нехитрой машины получает белок человека. Самое интересное начинается уже в пробирках: молодой ученый исследует взаимодействие ферментов человека с гормонами и лекарственными препаратами.

Александр Лущик, научный сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

На основании этих результатов уже выбираются схемы и производится корректировка лечащей схемы. Есть пациенты, которые не поддаются лечению стандартными препаратами. Важно при выборе подхода к лечению.

Всего около сотни молодых и талантливых белорусских ученых и исследователей получили стипендии Президента. Наши герои хоть и привыкли рассчитывать на собственные силы, но от помощи, тем более материальной, не откажутся. Ведь помимо интеллектуальных затрат, наука требует и финансовых, – признаются стипендиаты.