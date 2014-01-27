Александр Лукашенко: Ситуация в органах пограничной службы Беларуси далека от желаемой

Новости Беларуси. Безопасность государства начинается с его границы. Это 27 января подчеркнул президент на заседании расширенной коллегии Госпогранкомитета. В центре внимания – вопросы охраны государственной границы. Задачи и основные направления в этой сфере были определены еще год назад. Именно они стали основой законопроекта, который сегодня находится на рассмотрении в Палате представителей. Однако, несмотря на всю работу, ситуация в органах пограничной службы Беларуси, по словам президента, далека от желаемой и не все из намеченного выполняется в должной мере.

Говоря на языке тех, кто охраняет внешние рубежи нашей страны, у Беларуси пять «стыков» государственной границы. С Евросоюзом (Литва, Латвия, Польша), с Украиной, и самая большая – с Россией. Если выпрямить пограничную полосу, то она будет как расстояние от Минска до Мадрида. А это свыше 3,5 тысяч километров.

Пограничная безопасность – приоритет государственной политики. Охрана внешних рубежей в последнее время на слуху. Эти темы неоднократно звучали на уровне Президента. Руководству Погранкомитета давались конкретные поручения. И вот сейчас, накануне чемпионата мира, самое время посмотреть, как развивается служба и какие проблемы еще существуют.

На расширенную коллегию Госпогранкомитета 27 января прибыл и Александр Лукашенко. Ведь безопасность государства начинается с границы. И это забота не только тех, кто там служит. В зале – более сотни управленцев. Большинство «в погонах» высших офицерских чинов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все должны понимать, что пограничная безопасность не приходит сама собой. Это не дар небес, а результат кропотливой повседневной работы многих структур. Конечно, центральное место в ее организации отводится органам пограничной службы, но без слаженных, скоординированных действий всех звеньев системы государственного управления добиться невозможно успеха.

В целом, Госпогранкомитет с возложенными задачами в целом справляется, однако складывающаяся сегодня ситуация требует более активного поиска и реализации мер противодействия современным угрозам и вызовам. Мы говорим много о чемпионате мира, но и не только чемпионат мира. Мы всегда находимся на переднем крае и защищаем не только свои интересы уже сегодня, здесь, но и интересы России и Казахстана, потому что интеграционные процессы привели к тому, что у нас образовалось Единое экономическое пространство, читай, Единое экономическое государство. И вы здесь, в соприкосновении с Западом и блоком НАТО, несете ответственную службу.

Для официальных участников чемпионата мира по хоккею в Минске и иностранных гостей с 25 апреля по 31 мая 2014 года устанавливается безвизовый порядок въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава погранведомства озвучил, как будет организована система пропуска.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Реализуется комплекс мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по хоккею. Выработан механизм реализации безвизового въезда болельщиков, гостей и участников чемпионата. Их пропуск через границу будет осуществляться при наличии сведений об участнике, официальной аккредитованной системе чемпионата или при предъявлении билета на матч. Пограничный контроль в отношении участников и гостей будет осуществляться по специально выделенным каналам в приоритетном порядке. Также им будет разрешен внеочередной въезд в пункты пропуска. Состав смен пограничных нарядов будет увеличен, а для решения внезапно возникающих задач сформирован резерв. В пунктах пропуска будут находиться подготовленные военнослужащие, знающие иностранные языки. Рассматривается вопрос привлечения волонтеров в качестве переводчиков. Кроме этого, налажено информационное взаимодействие с организаторами чемпионата, выполнена доработка программного обеспечения в 15 пунктах пропуска. Проблемных вопросов в пределах нашей компетенции нет.

У Беларуси с Евросоюзом 12 пунктов пропуска через государственную границу, столько же и с Украиной. Ежегодно их обновляют, реконструируют, расширяя пропускные способности. Однако время от времени на новостных лентах появляется информация об очередях на границе. Эта проблема известна и ее намерены решать.

Александр Маркевич, начальник Сморгонской пограничной группы:

В связи с постоянным превышением проектной пропускной способности международного автодорожного пункта пропуска «Каменный лог» по физическим лицам в среднем 20% и продолжающая тенденция роста очередей легкового автотранспорта на подъездах к пунктам пропуска «Каменный лог», «Котловка», решается вопрос о переводе пункта упрощенного пропуска «Лоша» в категорию международного пассажирского автодорожного, где после совершенствования объектов инфраструктуры будет осуществлен пропуск легкового, порожнего грузового автотранспорта, а также автобусов.

Заботятся также и о комфорте тех, кто привык путешествовать поездом. Действует отраслевая программа по обустройству железнодорожных станций приграничья.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Выполнен проект строительства новой станции «Гудогай 1», реализация которого планируется с 2015 года. Предусматривается продолжение в 2014 году обустройства пунктов пропуска на станциях «Бигосово» и «Молодечно», начало обустройства пункта пропуска на станции «Терюха», разработка проекта обустройства пунктов пропуска на станциях «Словечно», «Горынь» и «Хотислав». До 2020 года предстоит обустроить все оставшиеся пункты пропуска на всех станциях.

Современные технические новинки и информационные технологии. На защиту границ в Беларуси задействуют в том числе и беспилотники. Однако, как отметил президент, это не сможет заменить подготовленного офицера.

Александр Лукашенко:

Нужно оптимизироваться. Все эти обслуживающие колонны, подразделения, воинские части, группы. Все это нужно убрать в интересах и в пользу государственной границы. Какие бы ни были беспилотники, никто пограничника на этом последнем метре земли не заменит. Может, я слишком консервативен, но мне кажется, что без него граница закрыта не будет. Все остальное – это как вспомогательные средства, и надо посмотреть, нужны ли нам они.

Служба пограничника – это еще и оперативная работа. Для законопослушных граждан она, на первый взгляд, может, и не заметна. А вот задержание нелегалов и пресечение каналов контрабанды – это уже государственный интерес. Итоги работы за год 27 января озвучили в цифрах.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В 2013 году пресечено 22 канала незаконной миграции, задержаны 44 организатора и пособника. В целом пограничниками задержаны около 8 тысяч иностранцев с миграционным умыслом, в том числе более 1,5 тысяч непосредственно на границе и в пределах пограничной зоны. Кроме того, выявлено и пресечено 16 каналов контрабанды, задержано более 190 кг наркотиков, в основном на государственной границе со странами Европейского союза (Литва и Польша). Из незаконного оборота изъято около 100 единиц оружия и было более 3 тысяч единиц боеприпасов.

Существующие планы взаимодействия с республиканскими органами в целом способствуют защите наших рубежей. Но обстановка постоянно меняется. Требуется постоянно совершенствовать наше взаимодействие.

Помощь по защите рубежей оказывают не только военные. Созданы и активно действуют областные пограничные комиссии. Это своего рода народные «дружинники».

Виктор Саковский, заместитель председателя Брестского исполкома, председатель Областной пограничной комиссии:

Основные усилия органом местной исполнительной власти направляются: обеспечение тесного взаимодействия территориальных органов Внутренних дел с органами пограничной службы по вопросам обеспечения общественного порядка на приграничной территории; обозначение на местности границ пограничной зоны; нанесение предупреждающих надписей на асфальте дорог, ведущих в пограничную зону; создание и обеспечение эффективного функционирования добровольных дружин и отрядов юных друзей пограничников.

Александр Лукашенко:

Не является ли это махровым бюрократизмом или формализмом – создание этих комиссий? Какие проблемы? Что еще надо было?

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Все вот эти юные друзья пограничника и прочее на бумаге существуют. Реальной работы нет. Более того, если раньше правильный был лозунг, что границу весь советский народ охранял, то сейчас в приграничных районах, к сожалению, многие, я не хочу сказать, что все, но многие населения видят пограничника и таможенника не того, кто их охраняет, а того, кто им мешает свои делать дела. И в этих условиях я бы считал, что как раз вот эти пограничные комиссии активно должны вести работу по наведению порядка на приграничной территории.

Александр Лукашенко:

По этим комиссиям нам надо посмотреть, как они работают, изучить, может, их догрузить, сделать это какой-то военной комиссией, потому что и у военных есть, наверное, соответствующие вопросы. А, может быть, так оставить. А, может быть, вообще ликвидировать, если они не нужны и не работают. Но формализма здесь быть не должно.

Пограничные войска особые. Поэтому, по словам главы государства, их недостатки на последнем метре нашей земли могут вызвать огромные последствия для всей страны.

Подводя итоги состоявшегося разговора, президент поручил оптимизировать силы, внедрять новые технические средства и способы охраны государственной границы. А также предупредил о предстоящей проверке пограничных служб.

Александр Лукашенко:

Я хочу предупредить Вас, Леонид Семенович, и пограничников, что, вот, мы закончим проверку Вооруженных сил, армии закончим проверку, и готовьтесь где-то поздней весной, летом, очень серьезно проверим и пограничные войска, как охраняется государственная граница. Поэтому уже сегодня надо, Вениамин Александрович, посмотреть на план соответствующий, как мы делали по Вооруженным силам, будем им подбрасывать нарушителей, показывать, где прошли нарушители, а потом будем давать команду на задержание и смотреть: задержат они вообще и через какое время они задержат.

Несмотря на отдельные положительные результаты, пока не видно системной работы оперативного компонента органов пограничной службы по пресечению нарушений, противодействую организованной преступности на границе и приграничной территории. Знаю, что в этом направлении определенные меры предпринимаются, готовится реформирование структур. Разведку вы хотите то ли создать, то ли усилить. Следует продумать конкретные меры, которые принесут пользу и укрепят авторитет страны в качестве гаранта стабильности и безопасности на общих со странами Европейского союза границах. Необходимо более эффективно использовать заинтересованность Евросоюза в сильной границе Беларуси и Евросоюза. Поэтому я еще раз подчеркнул и поставил задачи перед Леонидом Семеновичем о том, чтобы мы демонстрировали Европейскому союзу и всему, может быть, мировому сообществу, что Беларусь – это страна, которую надо любить, ценить, уважать. И на этом направлении мы должны провести ряд мероприятий, по крайней мере, не ослаблять эти мероприятия. Они должны видеть, что мы боремся и с мигрантами, и с контрабандой, и отлавливаем радиоактивные вещества, которые нам не нужны, что мы их здесь задерживаем, они в Западную Европу направлялись. Надо это демонстрировать, демонстрировать свою значимость, чтобы они ехали к нам, а не мы к ним бежали и просили деньги, они должны к нам ехать и предлагать вот это, вот это для того, чтобы защитить границу и защитить Европейский союз в том направлении. У нас есть профессионалы, у нас есть школа, у нас есть кадры. Давайте деньги, давайте технические средства, будем работать вместе.

27 января также утвердили и решение на охрану государственной границы Беларуси на 2014 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.