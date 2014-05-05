Александр Лукашенко считает недопустимым разрушать СНГ

Новости Беларуси. Президент считает недопустимым разрушать СНГ. Об этом глава государства заявил 5 мая на встрече с председателем исполкома - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В 2014 году Беларусь председательствует в Содружестве вместо Украины. Решение Совета глав государств об этом Президент подписал в апреле.

Сейчас наша страна готовится принимать саммит глав Правительств стран СНГ. Он, как ожидается, пройдем в Минске в конце мая. А в середине октября за стол переговоров сядут главы государств Содружества.

О подготовке этих встреч Александру Лукашенко рассказал Сергей Лебедев. По словам президента, они должны быть эффективными и результативными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Непростой период мы переживаем, откровенно скажем, Сергей Николаевич, но справимся с этими проблемами. Но разрушать, пусть даже не совсем такое, как бы мы хотели Содружество, к которому мы стремимся, тем не менее нельзя. Поэтому мы с вами приняли решение о том, что СНГ было, есть и будет, и что мы должны работать. И решение о том, что, коль по определенным причинам Украина не сможет председательствовать в этом году в Содружестве, мы возьмем на себя эту ответственность как государство, где расположена все-таки штаб-квартира нашего Содружества.

Я хотел бы, чтобы вы мне рассказали о последних событиях по подготовке заседания на высшем уровне. Я так прикидываю, что где-то в октябре попытаемся собраться. Но до этого и главы Правительств, и другие ведомства должны провести свои мероприятия. И подготовить этот Совет, чтобы он эффективным был и результативным. Поэтому вот это меня больше всего интересует. И если надо где-то нам подключаться, мы готовы это сделать. И основные мероприятия, которые надо нам реализовать, в том числе и здесь, на этой площадке, в Минске, вы тоже скажете, что нам надо сделать.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Я хотел бы в этой связи, конечно, выразить вам искреннюю признательность за готовность вновь, второй раз подряд за два года, принять председательство в СНГ и провести на белорусской земле целый ряд форумов, которые первоначально планировались для проведения в Украине. Вы очень быстро подхватили знамя СНГ. Спасибо вам большое. И мне импонируют ваши слова, когда вы сказали, что по-другому и быть не могло, поскольку штаб-квартира исполкома в Минске, штаб-квартира СНГ в Минске. И у меня сейчас глубокая уверенность (не только у меня, это в государствах) в том, что председательство Беларуси второй год подряд пройдет достаточно успешно.

Беларусь всегда была сторонником дальнейшего развития интеграционных процессов. Тем более в сотрудничестве заинтересованы все структуры власти.

На встрече речь шла и о ситуации в Украине. Сегодня все государства Содружества выступают за скорейшую стабилизацию обстановки в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев:

Мы с тревогой и озабоченностью говорили о развитии событий в Украине. Это наш сосед, партнер, связанный с нами, с другими странами Содружества я имею в виду, миллионами уз экономических, гуманитарных, людских, родственных. И поэтому все государства Содружества выступают за скорейшую стабилизацию обстановки в Украине, за достижение мира и согласия в украинском обществе. Это отвечало бы интересам не только украинского народа, но интересам всех стран СНГ. И вот это особенно подчеркнул сегодня президент.

Такие же пожелания скорейшего наступления мира и стабильности присутствуют и в столицах других стран Содружества. И не только в столицах. Как председатель исполкома СНГ бываю в странах СНГ, общаюсь и с представителями разных слоев населения. Простые люди, труженики, представители гуманитарной сферы, экономисты – все, с кем мне приходится встречаться, выражают крайнюю заинтересованность и искреннее желание, чтобы в Украине скорее наступили мир и стабильность.