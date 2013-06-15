Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко считает, что в строительной отрасли сложилась критическая ситуация. 14 июня Глава государства провел совещание с рабочей группой, которая занимается этим вопросом. Результаты ее работы будут представлены на масштабном совещании у Президента в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами в строительной отрасли, и потребовал устранить все недостатки в этой сфере.

Серьезные меры для развития строительной отрасли просто необходимы. Об этом в последнее время говорят часто, причем на высшем уровне. На этой неделе Президент сделал акцент на проблемах в строительстве, встречаясь с министром внутренних дел. Еще раньше - прошло большое совещание с участием Главы государства. Качество, сроки, цена и кто за это все в ответе — вопросов было поставлено немало. Ответы на них будет искать специальная группа, в которую вошли представители администрации Президента, госконтроля, КГБ, МВД, Министерства архитектуры, строительных и проектных организаций. Судя по всему, без дела эти специалисты не останутся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация не просто настораживает, она в строительстве складывается критической. И не только потому, что объемы недостаточные у строителей (это действительно так), вопрос даже не в этом. Вопрос в том, какое направление не возьми, в строительстве – полный обвал. Начиная от неудовлетворенности наших граждан за сроки, качество и стоимость строительства, и заканчивая той коррупцией, в которой погрязла вся отрасль.

Все, что я сказал, и то, что вы выявили, я думаю, сегодня руководитель группы об этом доложит, вам необходимо устранить и, главное, потребовать от исполнителей устранения всех выявленных недостатков в ходе работы группы. Чтобы не получилось так, что на совещании у Президента в сентябре мы вывалим кучу недостатков, ворох недостатков и пробелов в строительной отрасли, с которыми мириться нельзя, и потом будем героически разгребать эти проблемы. Принцип один: выявили – исправили.

Вы будете отдавать свои предложения, рекомендации и распоряжения для исполнителей к немедленному исполнению. Исполнение не только на уровне каменщиков и руководителей предприятий в строительной отрасли, но и на уровне пробелов, которые у нас есть в законодательстве.

Минский горисполком. Или он полностью там из коррупционеров сегодня сформирован, которые наверху сидят. И пусть на меня не обижаются – факты к этому налицо. Первый заместитель сегодня в местах не столь отдаленных. И это при таких взятках. По-моему, его задержали при 250 тысяч долларов. Деньги немалые. Это тоже о многом говорит.

Я специально подчеркиваю проблемы строительной отрасли в Минске. Отсюда все начинается. И Минск нужно встряхнуть так, чтобы больше неповадно было никому.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В представительстве вот взяли только один такой, подушки десятиэтажного одноподъездного жилого дома в Могилеве, проектом было предусмотрено 69 тонн арматуры. Фактически на месте выяснилось, что такого объема не надо, и фактически прошла 41 тонна, правомерность чего была подтверждена соответствующим технадзором. Однако подрядчикам пришлось составить акты выполненных работ на 69 тонн, и, самое интересное, что и оплатили 69 тонн.

Много недоработок еще на уровне проектно-сметной документации. Четыре из пяти таких документов составляются с ошибками. Затем бумаги отправляют на доработку в архитектурные бюро, которые тоже берут за это деньги. А в конечном итоге расходы покрывают клиенты. Ведь стоимость дома растет. Приписки, махинации с ценами и коэффициентами... Например, в Могилевской области таким образом цена 24 домов выросла больше чем на четыре миллиарда рублей. Плюс ко всему, часто затягиваются сроки строительства. В Витебске в прошлом году сдали жилых 15 домов и все — невовремя.

Андрей Кобяков:

Рост стоимости одного квадратного метра жилых помещений по причине срыва нормативных сроков строительства жилых домой местные органы власти объясняют нехваткой строителей, вызванная, якобы, их низкой заработной платой по сравнению с Российским регионом. Вместе с тем, как показывает проверка Комитета госконтроля, значительный вклад в создание этой проблемы внесли несостоятельные УКСы, прежде всего, административных районов города Минска, для которых характерны высокая текучесть и низкий профессиональный уровень кадров при том, что средняя месячная зарплата их работников достигает уже 10 миллионов рублей.

Особо сложная ситуация в столице, где некоторые организации даже заинтересовали КГБ. В частности, компания ФК «Сквич», которая собиралась построить оздоровительный центр. В качестве бонуса она получила земельные участки под возведения коммерческого жилья. Соцобъект минчане так и не увидели, а «прибыльные» дома — уже построены.

Андрей Кобяков:

Отрасль надо спасать. Государство вложило колоссальный триллион рублей в модернизацию, я тут еще хотел в докладе сказать о том, что вложены колоссальные деньги, однако загрузка мощностей этих организаций на уровне, дай бог, чтобы 30-50%. Уровень производительности в строительном комплексе таков, что он на порядок практически в 10 раз ниже строительных рабочих, чем в развитых строительных организациях, прежде всего, на Западе или в том же Китае, у тех же самых арабов. И, естественно, это не может не влиять на экономические показатели. Более 30% наших строительных организаций на сегодняшний день - убыточные. И получается так, что в данный момент строительный комплекс начинает превращаться в молох, который работает сам на себя, перемалывает, и сам себя съедает. И, в том числе, ржавеет за счет этих всех коррупционных проявлений.

Важный момент в работе комиссии — публичность. Глава государства посоветовал участникам совещания активно работать со средствами массовой информации. Чтобы держать в курсе событий тех, чьи проблемы пришлось решать таким радикальным способом.

Александр Лукашенко:

Все услышали, о чем идет речь. Все понимают, что это очень серьезно. Тот, что не понимает, вы должны заставить понимать. Решения должны быть жесткими, однозначными, без проволочек и лишней бюрократии. Выявили, отметили, приказали – и должно быт немедленно исполнено на любом уровне. Если мы начнем согласовывать, потом докладывать, потом рекомендовать, в том числе и Президенту принимать решения, мы затянем работу комиссии, мы не примем решения и не добьемся его эффективности. Комиссия носит характер прямого действия. Увидели – поручили – исполнили. Более того, надо довести до должностных лиц: работа комиссии должна жестко сопровождаться работой СМИ. В том числе и то, что вы говорите, на 80% вы выявили недостатков, эту справку преобразовать в удобоваримый вид и передать СМИ все эти недостатки. Для того чтобы те, кто, увидев эти недостатки, увидит эти недостатки у себя, немедленно устранил. Подчеркиваю, у меня был на докладе министр Внутренних дел, я его предупредил, что без милиции нам будет сложнее работать, он подключит столько людей, сколько надо. Виновные, кто-то ошибся – немедленно пусть исправляет ошибки. Кто-то умышленно что-то сделал, но не нанес значительного ущерба, ну что ж, ответит по закону. Тот, кто коррумпировал строительную отрасль, тот, кто принес наибольшие недостатки в эту отрасль, тот, кто занимается махинациями и нарушает закон, - ему место ясно, где. Туда их и отправляйте. У вас есть должностные лица, которые обеспечат ваше решение. Другого не дано. И я уже сказал: мы начинаем подобную практику да подобную работу со строительной отраслью, потому что ситуация не терпит отлагательств. Следующая, возможно, будет сельскохозяйственная отрасль, куда мы вложили немало средств, и до сих пор рассказываем, когда начинать уборку и когда ее заканчивать. А когда закончился сельскохозяйственный год, посчитали – прослезились. Нет той эффективности и отдачи от вложенных средств. Это я говорю о сельском хозяйстве. Она недалеко ушла от строительной отрасли. А затем, может быть, мы посмотрим и на промышленность, и на другие секторы народно-хозяйственного комплекса. Нужно вовремя решать проблемы, которые просто сегодня не встают, а они уже вопиют, эти проблемы. Их нужно решать. И я очень надеюсь, что вы с этим поручением, с этой задачей справитесь.

Планы по реанимации отрасли надо воплотить всего за несколько месяцев. В сентябре пройдет масштабное совещание на уровне Президента, где и будет подведена черта под работой комиссии.