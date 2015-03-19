Александр Лукашенко рассчитывает, что Беларусь и Казахстан нарастят темпы торговли

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко — с рабочим визитом в Казахстане. Борт номер один приземлился в аэропорту Астаны во второй половине дня. Уже известно, что главы государств провели встречу в формате «один на один», обсудив наиболее важные вопросы сотрудничества. В частности, лидеры сошлись во мнении — страны способны увеличить темпы торговли. Еще одна тема разговора — работа в рамках Евразийского экономического союза.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Беларусь и Казахстан — партнеры стратегические. Общий рынок и согласованная экономическая политика — это площадка ЕАЭС. Принципиальная позиция по вопросам мирового характера — с трибун ООН и ОБСЕ.

Главы государств встречаются регулярно, практически каждый год обмениваются официальными визитами. 19 марта Астана вновь принимала белорусский борт номер один.

Сейчас в Казахстане работают 13 больших сборочных производств белорусской техники. С конвейера сходят тракторы, грузовики и дорожная техника. В то же время страны активно торгуют напрямую: общий товарооборот в 2014 году составил 1 миллиард 270 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта — нефтепродукты, шины, лекарства, сахар, мясо и молоко. Практически в каждом крупном городе здесь можно встретить большие магазины белорусской мебели. Казахстан поставляет в Беларусь сырую нефть, алюминий и хлопок. Полтора года назад во время официального визита Александра Лукашенко в Казахстан был подписан план развития экономического сотрудничества до 2016 года. Сегодня главы государств еще раз сверили позиции по этой дорожной карте.

Также Нурсултан Назарбаев особо отметил вклад Беларуси в создании ЕАЭС и роль нашей страны в урегулировании украинского конфликта.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Двусторонние отношения за прошлый год были очень бурными. Прошлый год пришлось заниматься нам с вами украинской проблемой. Хорошо что в Минске такая встреча состоялась. Ваша роль великая, поздравляю. Как бы ни было, война остановилась. Никому не нужна и нам неполезна это конфронтация внутри. Я думаю, что мы с президентом России, втроем, есть возможность обсудить вопросы сегодняшние и перспективные.

Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы, которые тормозят развитие интеграции.

Решение — в постоянной совместной работе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В наших двусторонних отношениях вроде бы не так все плохо. Хотя замедление есть, хотелось бы, чтобы, прежде всего, торговля развивалась большими темпами. Но известные события извне, обвал российского рубля почти в два раза, конечно же, повлияли на ситуацию внутри Казахстана, внутри Беларуси.

К месту ваше приглашение, попытка обсудить эту ситуацию и, если надо, принять решение. Втроем мы должны найти выход из этого положения так, чтобы наш союз оказался и дальше привлекательным, чтобы люди видели, что у нас положительная динамика, хотя бы внутри нашего союза.

Вы правы, в прошлом году мы очень много внимания уделили обсуждению проблем нашего союза. Он расширился.

Знаю, что у вас очень сложный сейчас период времени. Президентская предвыборная кампания — это не шуточки в это время. Вы знаете наше отношение к вам, знаете, что мы за вас очень болеем и переживаем, желаем вам победы. Я знаю, что казахстанский народ относится к вам с высочайшим вниманием и теплотой, и думаю, что пройдет эта президентская кампания. Но как бы она ни сложилась, нам надо думать о будущем

Глобальная политика на постсоветском пространства уже давно вышла за рамки двусторонних отношений. Беларусь, Россия и Казахстан в этом смысле далеко впереди. Президенты регулярно встречаются в рамках различных саммитов и постепенно строят большую общую экономику. О плюсах ЕАЭС все знают, более того, государства уже чувствуют многие позитивные моменты. В то же время, всегда есть вопросы, которые требуют доработки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марат Башимов, политолог, директор Экспертного института Европейского права и прав человека (Казахстан):

Сейчас самой главной проблемой, как считают казахстанские эксперты, является именно это преодоление нетарифных барьеров, потому что государства между собой иногда устраивают, допустим, санитарный, фитосанитарный контроль, технический, квоту определенную устраивают.

Эти и многие другие вопросы требуют детального обсуждения и решения.

20 марта к тандему лидеров Беларуси и Казахстана присоединится и президент России Владимир Путин.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Разговор пойдет, конечно, об актуальных вопросах трехстороннего сотрудничества, экономике и не только. Ожидается, что президенты подробно обсудят и ситуацию в Украине.