Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

Новости Беларуси. В День Независимости в адрес президента Беларуси и народа продолжают поступать многочисленные поздравления от руководителей государств, международных организаций. Александра Лукашенко поздравили президент России Владимир Путин и другие лидеры стран СНГ, Генеральный секретарь ООН, королева Великобритании и другие монаршие особы Европы. Также к поздравлениям присоединились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, лидеры Кубы, Египта, Индии, Индонезии, Ирландии, Мьянмы, Палестины, Республики Корея, Сербии, Сингапура, Швейцарии.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в поздравительном послании отметил, что для сотрудничества Беларуси и Китая в разных сферах открываются новые перспективы и выразил готовность к выведению отношений между странами на новый уровень на благо обоих государств и народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравлении президента России, в частности отмечается, что, «основываясь на прочных традициях дружбы и взаимовыручки, российско-белорусские отношения продолжают динамично развиваться. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество в различных областях, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также Евразийского экономического союза. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей между Россией и Беларусью», – говориться в поздравлении