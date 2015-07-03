Катарские инвесторы намерены продолжать сотрудничество с Беларусью

Новости Беларуси. Делегация Министерства обороны Катара 3 июля посетила многофункциональный спортивно-гостиничный комплекс в Минске. Открыть его обещают до конца 2015 года. Готовность специалисты оценивают на 80 процентов. Прямые инвестиции Катара, одного из богатейших государств мира, в проект составили около 160 млн долларов.

Вместе с зарубежными гостями комплекс посетили министр обороны Беларуси Андрей Равков, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и мэр Минска Андрей Шорец.

Тани Абдулрахман аль-Кувари, помощник государственного министра по вопросам обороны государства Катар:

Этот центр — всего лишь первый шаг. В реализации проекта у нас не было никаких трудностей: Беларусь действительно открыта для инвестиций. Так что мы планируем следующий шаг, уже готовим новый инвестпроект. Пока не стану открыть секрет, пусть наш следующий инвестпроект будет сюрпризом.

Комплекс располагается на проспекте Победителей. В распоряжении будущих постояльцев более двухсот гостиничных номеров. Впрочем, кроме проживания гостям предложат множество услуг. От паркинга до спортивного отдыха. В центре есть площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.