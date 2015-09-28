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Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Эквадора в Нью-Йорке

28 сентября 2015 17:41
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Новости США. Недавно завершились переговоры президентов Беларуси и Эквадора.

Лидеры условились о подготовке визита Александра Лукашенко в эту латиноамериканскую страну.

Основное внимание на торгово-экономической составляющей с учетом потребностей эквадорской стороны в белорусских технологиях и оборудовании. Главы государств также обсудили нынешнее состояние главных проектов двустороннего сотрудничества, которые были намечены ранее во время встреч на высшем уровне. Стороны договорились об активизации работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Эквадор

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