Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Эквадора в Нью-Йорке

Новости США. Недавно завершились переговоры президентов Беларуси и Эквадора.

Лидеры условились о подготовке визита Александра Лукашенко в эту латиноамериканскую страну.

Основное внимание на торгово-экономической составляющей с учетом потребностей эквадорской стороны в белорусских технологиях и оборудовании. Главы государств также обсудили нынешнее состояние главных проектов двустороннего сотрудничества, которые были намечены ранее во время встреч на высшем уровне. Стороны договорились об активизации работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.