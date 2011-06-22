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Александр Лукашенко посетил пограничную заставу имени Кижеватова

22 июня 2011 18:23
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В мероприятиях, посвященных 70-летию начала Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой», принял участие Александр Лукашенко. В первой половине дня глава государства посетил пограничную заставу имени Кижеватова.

Гитлеровские захватчики планировали взять крепость за восемь дней. Легендарный бастион продержался более месяца. В числе первых, кто взял удар на себя, были пограничники. Именно к ним по прилету в Брест сразу заглянул Глава государства. Застава имени героя Советского союза Кижеватова - недалеко от Брестской крепости.

С первых дней Великой Отечественной лейтенант Кижевтов организовал оборону одного из участков границы. Отбить удалось шесть вражеских атак. В начале июля 41-го он вместе с отрядом пошел на подрыв переправы. При выполнении задания погиб смертью героя. Сегодня его имя носит пограничная застава.

Застава охраняет участок границы в районе Бреста с 44-го года. По итогам прошлого года - лучшая в Республике: на счету 10 задержанных нарушителей.

Александр Лукашенко поинтересовался: насколько хорошо оснащены сегодня стражи границ, и как идет боевая подготовка, как налажен быт, заглянул в комнаты отдыха и даже в баню, пообщался с личным составом заставы. Глава государства тоже служил в погранвойсках и не раз бывал здесь на заставе.

Застава уже и сегодня оснащена по высшему классу. Президенту показали технические новинки. Среди них - вертолет производства французской компании "Еврокоптер". Четыре такие винтокрылые машины недавно были закуплены для органов пограничной службы Беларуси.

Президент заинтересовался и контрольно-следовой полосой. Здесь пограничники изучают трасологию и учатся распознавать следы нарушителей.

А самым эффектным стало выступление кинологов. От слаженных действий пограничника и собаки часто зависит не только успех операции, но и жизни людей. Четырехлапые служители границ четко выполняли даже самые сложные команды. И за считанные секунды задерживали вооруженных нарушителей.

Фото. Пограничная застава им.Кижеватова

Фото. Пограничная застава им.Кижеватова

Фото. Пограничная застава им.Кижеватова

Фото. Пограничная застава им.Кижеватова

Фото. Пограничная застава им.Кижеватова

Александр Лукашенко посетил пограничную заставу имени Кижеватова

Александр Лукашенко посетил пограничную заставу имени Кижеватова

Александр Лукашенко посетил пограничную заставу имени Кижеватова

# Фотофакт

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