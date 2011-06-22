Александр Лукашенко посетил пограничную заставу имени Кижеватова

В мероприятиях, посвященных 70-летию начала Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой», принял участие Александр Лукашенко. В первой половине дня глава государства посетил пограничную заставу имени Кижеватова.

Гитлеровские захватчики планировали взять крепость за восемь дней. Легендарный бастион продержался более месяца. В числе первых, кто взял удар на себя, были пограничники. Именно к ним по прилету в Брест сразу заглянул Глава государства. Застава имени героя Советского союза Кижеватова - недалеко от Брестской крепости.

С первых дней Великой Отечественной лейтенант Кижевтов организовал оборону одного из участков границы. Отбить удалось шесть вражеских атак. В начале июля 41-го он вместе с отрядом пошел на подрыв переправы. При выполнении задания погиб смертью героя. Сегодня его имя носит пограничная застава.

Застава охраняет участок границы в районе Бреста с 44-го года. По итогам прошлого года - лучшая в Республике: на счету 10 задержанных нарушителей.

Александр Лукашенко поинтересовался: насколько хорошо оснащены сегодня стражи границ, и как идет боевая подготовка, как налажен быт, заглянул в комнаты отдыха и даже в баню, пообщался с личным составом заставы. Глава государства тоже служил в погранвойсках и не раз бывал здесь на заставе.

Застава уже и сегодня оснащена по высшему классу. Президенту показали технические новинки. Среди них - вертолет производства французской компании "Еврокоптер". Четыре такие винтокрылые машины недавно были закуплены для органов пограничной службы Беларуси.

Президент заинтересовался и контрольно-следовой полосой. Здесь пограничники изучают трасологию и учатся распознавать следы нарушителей.

А самым эффектным стало выступление кинологов. От слаженных действий пограничника и собаки часто зависит не только успех операции, но и жизни людей. Четырехлапые служители границ четко выполняли даже самые сложные команды. И за считанные секунды задерживали вооруженных нарушителей.