Александр Лукашенко: профилактическая работа должна быть практической и действенной

Новости Беларуси. Максимально эффективная и оптимальная. Такой должна быть правоохранительная система Беларуси. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 10 марта на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

Сегодняшний разговор у главы государства отличается максимально широким представительством всех ветвей власти. Приглашены более 2,5 сотен участников.

За последние 10 лет преступность в стране снизилась почти в два раза. Это хороший результат. Беларусь улучшила свои позиции в глобальных рейтингах верховенства права и противодействия коррупции, и уже опережает не только страны СНГ, но и ряд европейских государств. Впрочем, как отметил Президент, успешная работа правоохранителей не должна усыпить бдительность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особо в перечне проблемных вопросов я хотел бы подчеркнуть вопрос профилактики. И прошу заметить, что это не та профилактика, которая была свойственна всем нам (и партийным, и комсомольским, и милицейским органам, судам, прокуратуры, всей системе правоохранительной в советские времена). Тогда мы больше занимались разговорами. Вот, пришли, поговорили, в детский сад, в вуз, на предприятие. Считаем, что провели профилактическую работу. Вы знаете, может, в той империи, в той мощной стране этого было достаточно. Правда, как оказалось потом, явно недостаточно. Профилактическая работа должна быть практической и действенной. Я вчера, рассматривая актуальные вопросы функционирования нашего государства, обращал внимание на это при рассмотрении Декрета № 3 о социальном иждивенчестве. И говорил о том, что именно этот Декрет направлен как раз на профилактику. Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий, вы лучше меня это знаете, это будущий преступник. Процентов на 97 это будущий преступник. Есть хочется всем, и он будет неправедным путем добывать себе эту пищу как минимум. Поэтому должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению в будущем преступлений. Это, подчеркиваю, не только наши разговоры и увещевания. Вот что-что, а это мы научились делать. Пошли, поговорили, даже не обратили внимание на то, какой же эффект от этого разговора, твоего разговора, в трудовом коллективе останется.

В целом, преобразования в правоохранительной и судебной системах привели к положительной динамике. Раскрываемость преступлений в стране растет. В случае с тяжкими и особо тяжкими она достигает почти 90%. При этом меньше становится и погибших в результате злодеяний.

Николай Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Уровень преступности в пересчете на 100 тысяч населения (это качественный только показатель) на протяжении ряда лет неуклонно снижается и сейчас составляет 979 преступлений на 100 тысяч населения. Для сравнения, это намного лучше показатели, чем в России, Казахстане, не говоря уже про Украину и ряд других государств. При снижении числа проводимых органами финансовых расследований, документальных проверок на 15% поступления в бюджет увеличились практически в три раза и составили более 150 млн рублей.

Дальнейшее совершенствование системы правоохранительных органов следует проводить ускоренными темпами. Однако требования к оптимизации неизменны – она не должна превратиться в бездумное сокращение. Президент подчеркивает: главная задача – качество и эффективность госуправления.

Александр Лукашенко:

Мне не нужна оптимизация ради оптимизации. Будьте очень аккуратными. Эта оптимизация не должна резать по живому. 50% минимум пустой работы вертикали власти, которая связана с запросами, звонками, какими-то требования и поручениями. У каждого есть свои функциональные обязанности. У каждого. И не надо разъезжать по стране и делать вид, что мы работаем. Один раз проверили, есть недостатки – до свидания, парень. Как мы наметили проверки в этом году, это не секрет, пограничников, военных. Внезапные проверки по поему решению. Мы же не проверяем, чтобы там жучков каких-то накопать. Мы смотрим по принципиальным вопросам. Если Равков или руководитель пограничников, если они по принципиальным вопросам проваливаются, мы им должны сказать до свидания. Нельзя в кабинетах проводить оптимизацию. Ни в коем случае. Конкретно, на местах, с местными органами власти, с людьми поговорить, особенно с теми, кто там служит. Где-то, может, и надо подождать, пока человек уйдет на пенсию. По живому резать нельзя. Как и нельзя свести это, знаете, приняли решение, завтра забыли и эта оптимизация захлебнулась.

10 марта Александр Лукашенко озвучил поручения каждому силовому ведомству. Так, Генеральной прокуратуре необходимо обратить внимание на полноту возмещения ущерба, причиненного преступлениями. На данный момент компенсируется около 33% от общей суммы.

В Следственном комитете предстоит наладить электронный документооборот, информационную систему и электронное уголовное дело. Следователям нужно подключаться к работе на ранних стадиях. Основные усилия должны быть направлены на борьбу с коррупцией, наркоманией, преступлениями в сфере высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.