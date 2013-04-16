Александр Лукашенко принял верительные грамоты у послов зарубежных государств

Новости Беларуси. Формирование пояса добрососедства является одним из приоритетов белорусской внешней политики. Об этом заявил 16 апреля Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у послов зарубежных государств.

Президент подчеркнул, что непростая история научила белорусов высоко ценить мир, доверие и дружить искренне. Именно это является надежной основой для диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какие бы регионы вы не представляли, в самом сердце Европы в лице Беларуси вы обретаете предсказуемого и откровенного партнера. Мы не только готовы к продуктивному сотрудничеству и взаимодействию, но и по-дружески всегда придем на помощь в случае необходимости.

Одним из безусловных приоритетов белорусской внешней политики является формирование пояса добрососедства. Наш принцип – не создавать соседям никаких проблем, выстраивать отношения особого доверия, сообща преодолевать трудности.

С Литовской Республикой нас объединяют общая история, культура, ценности и традиции. Нам, как говорится, делить нечего. У двух стран много совместных интересов в области безопасности, торговли, промышленной кооперации. Мы готовы сделать наши отношения образцом подлинного добрососедства. Рассчитываем, что литовское председательство в Евросоюзе во второй половине 2013 года станет периодом активной нормализации белорусско-европейских отношений.

Огромное значение Беларусь придает расширению сотрудничества с Латинской Америкой. Это направление стало самостоятельным мощным вектором нашей внешней политики. Какие регионы вы бы не представляли, в самом сердце Европы в лице Беларуси вы приобретаете предсказуемого и откровенного партнера. Мы реализуем любые ваши инициативы, которые помогут упрочить связи между нашими странами и расширить горизонты сотрудничества.

Верительные грамоты президенту Беларуси вручили послы Анголы, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Ирана, Кот-д’Ивуара, Лаоса, Литвы, Мексики, Нигерии, Перу, Филиппин и Чили.

Как было отмечено, Беларусь заинтересована в успешной реализации всех совместных проектов с участием иранского капитала, планирует расширять сеть своих загранучреждений в Африке. Лаосу и Филиппинам Беларусь предлагает активизировать взаимовыгодное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через главную площадь -- к парадному входу Дворца Республики. По представительскому классу подъезжавших авто понятно, что это транспорт посольств. Однако определить каких именно сложно. Национальные флажки на автомобилях появятся после официального вступления в должность - вручения верительных грамот. Поэтому у всех входящих в здание послов в руках огромные конверты.

Сама верительная грамота - это по сути личное письмо одного главы государства другому. В документе на гербовой бумаге указаны имя и ранг дипломата, а также изложена просьба «верить» ему, как представителю своей страны.

Церемонией вручения верительных грамот, как правило, завершается процедура аккредитации диппредставителя. Рукопожатие и обмен визитками. Еще до начала торжеств недавно прибывшие в Беларусь послы налаживают контакты.

Вручение послами иностранных государств верительных грамот главе государства — больше, чем просто церемониал. Это дипломатия на высшем уровне. Своим выступлением Президент задал тон. Формирование пояса добрососедства — один из приоритетов белорусской внешней политики.

Беларусь рассчитывает на нормализацию белорусско-европейских отношений в период председательства Литвы в Евросоюзе во второй половине нынешнего года. Об этом говорил Президент, обращаясь к вступившему в официальный статус дипломата Чрезвычайному и Полномочному послу Литовской Республики.

Александр Лукашенко:

Если Литва избавится от каких-то там давлений со стороны, мы выстроим такие отношения такие, какие от нас хотят наши народы, и не только народы, - политическая элита и у вас, и у нас. Мы к этому готовы, будьте в этом уверены. Я понимаю и вас, и руководство Литвы, я все понимаю и вижу, но, тем не менее, надо потихоньку как-то сбрасывать бремя и оковы внешнего воздействия.

Эвалдас Игнатавичюс в Минске уже две недели. До этого занимал высокие должности во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Литвы в Республике Беларусь:

Президент во время этой церемонии Литву назвал первым номером. Много внимания уделил нашему сотрудничеству. Нас связывает и общая история, и торговля, и транспорт, и транзит…

Дипломатическим отношениям между Республикой Беларусь и Мексиканскими Соединенными Штатами более 20 лет. Объем взаимной торговли в прошлом году составил 39 миллионов долларов. Однако есть потенциал эту цифру увеличить.

Рубен Альберто Бельтран Герреро, Чрезвычайный и Полномочный посол Мексиканских соединенных штатов в Республике Беларусь:

Я впечатлен Минском и уже вижу, что есть возможность сотрудничества в сфере городского планирования. Буквально завтра планирую побывать на тракторном и автомобильном заводах. Их продукция великолепна и мы намерены налаживать взаимодействие.

Латинская Америка уже стала мощным вектором белорусской внешней политики. Взаимодействие охватывает все больше сфер, наполняется новым содержанием. В прошлом году общий товарооборот с государствами Латиноамериканского региона превысил 2 миллиарда долларов.

Страны Азии — традиционные партнеры Беларуси. У нашей страны есть заинтересованность в успешной реализации совместных проектов с участием иранского капитала. Есть намерение укреплять совместную работу с Лаосом. В Беларуси высоко оценивают роль Филлипин в мировой и региональной политике.

Алехандро Бунол Маскера, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Филлипины в Республике Беларусь:

Моя основная задача — придать ускорение в промышленном взаимодействии и налаживании бизнес-контактов. У нас есть перспективы сотрудничества в военной отрасли и сфере инвестиций. Я буду усиленно работать, чтобы мы заключили новые соглашения.

Привлекательны для Беларуси возможности в развитии отношений со странами Африканского континента. Есть что предложить партнерам из Нигерии, Анголы, Кот-дъИвуара и Гвинеи-Бисау.

Александр Лукашенко:

Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией на Африканском континенте. И у нас уже много контактов с разными государствами, но ваше государство – это та опора, точка на огромном континенте, где мы решили очень серьезно работать.

Уже по окончании протокольных мероприятий, когда дипломаты выходили из Дворца Республики к своим машинам, на каждой сбоку флажок того или иного государства. Таким образом, деятельность 12 иностранных послов в Беларуси сегодня приобрела официальный статус.