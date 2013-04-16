Форум, посвященный памяти Уго Чавеса, проходит в Минске

Новости Беларуси. «Независимость и интеграция: борьба народов за лучший мир». Форум под таким названием, организованный посольством Венесуэлы, проходит 16 апреля в Минске. Он посвящен памяти команданте Уго Чавеса, который был инициатором борьбы за права народов и интеграцию в Латинской Америке.

Форум начался с минуты молчания. Участники встречи – представители дипмиссий, известные общественные деятели и политологи, сообщили ыв программе Новости «24 часа» на СТВ.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Независимость не выходит из моды. В современном мире это понятие как никогда актуально. Мы пригласили на форум представителей стран, которые продолжают борьбу за свои права, чтобы они могли поделиться опытом. Беларусь также отстаивает свою государственность, поэтому участникам есть что обсудить сегодня.