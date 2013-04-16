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Израиль отмечает 65-й День Независимости. С праздником президента и премьер-министра страны поздравил Александр Лукашенко

16 апреля 2013 06:59
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Новости Израиля. Израиль отмечает 65-й День Независимости. 16 апреля по всей стране пройдут разного рода уровня приемы и торжественные мероприятия. Официальное празднование дня основания государства начались еще накануне вечером: были вручены государственные премии в области литературы, искусства и научных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее время в рамках белорусско-израильского сотрудничества сделано очень много при участии белорусского и израильского бизнеса, финансовых кругов и правительств двух стран.

С Днем Независимости президента Израиля Шимона Переса и премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что традиционно теплые белорусско-израильские отношения будут и далее успешно укрепляться во всех сферах.

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