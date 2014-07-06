В Украине бомбят Николаевку и Северск

Новости Украины. В Донецкой области не утихают боевые действия. Украинская артиллерия утром нанесла несколько ударов по Николаевке и Северску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее министерство обороны сообщило, что над городами Славянск и Краматорск уже установлен полный контроль. В город в ближайшее время будут доставлены продукты питания, питьевая вода и другая гуманитарная помощь. Прорабатывается вопрос, связанный с начислением пенсий, стипендий и зарплат местному населению.

Бои в Донецкой и Луганской областях продолжаются уже около трёх месяцев. За это время погибли сотни людей, в том числе и мирные жители.

Активную фазу спецоперации возобновили после временного перемирия 5 июля.