Александр Лукашенко принял с докладом главу Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика

Новости Беларуси. Президент поставил перед Комитетом госбезопасности задачу жестко пресекать деятельность в сфере теневой экономики, в том числе наказывать причастных к этому должностных лиц. 20 октября Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было доложено президенту, такая работа уже начата. В частности, 19 октября в Бресте задержаны 13 лиц из числа организаторов подобной деятельности. Это крупнейшие поставщики продукции для агропромышленного комплекса. Используя более 40 подконтрольных фирм, организаторы выводили за рубеж валюту, уклонялись от уплаты налогов и реализовывали продукцию конечному потребителю с завышением цены до трех раз. Проведено 48 обысков, в ходе которых изъято и наложен арест в общей сложности более чем на 2 млн долларов.