Александр Лукашенко в первый день форума «Один пояс – один путь» в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана

Новости Беларуси. Президент Беларуси принимает участие в форуме «Один пояс и один путь» в Пекине. Масштабный саммит торжественно открылся 14 мая в Китайском государственном конференц-центре. Сюда прибыли лидеры 29 стран. С некоторыми из коллег Александр Лукашенко успел пообщаться лично. «Один пояс – один путь» здесь произносят более сотни раз в минуту, причем практически на всех языках мира. В пресс-центре форума более четырех тысяч журналистов. Вещают на телеканалы, радио и информ-агентства. Съемочная группа СТВ работает здесь с 6 утра по пекинскому времени. Если по Минску, то с часа ночи. Это первые кадры официальной встречи, которые получили 14 мая журналисты. Си Цзиньпин на правах хозяина встречает гостей. Александр Лукашенко – по правую руку от главы Китая.

То, что форум ожидаемый, подтверждает интерес журналистов. Здесь представители СМИ стран «Шелкового пути». Каждый из них говорит о том, какую выгоду принесет этот проект обычным жителям.

Хина Фирдос, пресс-атташе посольства Пакистана в Китайской Народной Республике:

Это действительно историческое событие. Мы очень рады быть его частью. Этот проект выгоден не только для Китая, но и для всех стран, которые участвуют в нем.

Кименг Хилтон, журналист (Камерун):

На этом форуме я услышал много конкретных предложений. Речь шла о борьбе с терроризмом, коррупцией и бедностью. Было отмечено, что китайский банк направит средства на борьбу с этим, а также на развитие инфраструктуры стран-участниц проекта. Форум открыл вступительным словом председатель КНР Си Цзиньпин.