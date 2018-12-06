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Александр Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

06 декабря 2018 06:49
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Новости Беларуси. Санкт-Петербург 6 декабря примет сразу два саммита. В северной столице России пройдет заседание высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча лидеров СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в переговорах примет глава белорусского государства Александр Лукашенко. О чем будут говорить на самом высоком уровне?

Александр Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Дальнейшая интеграция в формате Евразийского экономического союза – именно так звучит главная тема саммита, который сегодня принимает Санкт-Петербург. До его начала осталось всего несколько часов. Общаться лидеры ЕАЭС будут на площадке библиотеки имени Ельцина. Там сейчас идут самые последние приготовления.

Александр Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге-4

На площадке евразийской интеграции все еще остались нерешенные вопросы. Главные из них – это регулировка таможенных ввозных пошлин и, конечно, создание единого рынка газа, нефтепродуктов. Их президенты должны решить именно сегодня.

Александр Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге-7

Президенты традиционно сначала пообщаются в узком формате. В расширенном к участникам евразийской пятерки присоединится Игорь Додон, президент Молдовы. Напомню, он будет участвовать в заседании на правах представителя страны-наблюдателя. Уже после обеда лидеры стран-участниц СНГ пообщаются в неформальной дружеской обстановке. От сегодняшних встреч ждем громких заявлений и серьезных решений.

# Беларусь-Россия # Юлия Бешанова # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Игорь Додон # Фотофакт

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