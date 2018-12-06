Александр Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Санкт-Петербург 6 декабря примет сразу два саммита. В северной столице России пройдет заседание высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча лидеров СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в переговорах примет глава белорусского государства Александр Лукашенко. О чем будут говорить на самом высоком уровне?

Юлия Бешанова, СТВ:

Дальнейшая интеграция в формате Евразийского экономического союза – именно так звучит главная тема саммита, который сегодня принимает Санкт-Петербург. До его начала осталось всего несколько часов. Общаться лидеры ЕАЭС будут на площадке библиотеки имени Ельцина. Там сейчас идут самые последние приготовления.

На площадке евразийской интеграции все еще остались нерешенные вопросы. Главные из них – это регулировка таможенных ввозных пошлин и, конечно, создание единого рынка газа, нефтепродуктов. Их президенты должны решить именно сегодня.