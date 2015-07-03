День Независимости в Минске начался с торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости. Конечно, именно в Минске самая высокая концентрация праздничных гуляний по сравнению с другими городами Беларуси. Сегодня у минчан было как минимум 60 вариантов для отдыха — столько культурных событий прошло.

Первые аккорды праздничной программы прогремели у Дворца спорта. Центральная площадка мероприятий по случаю Дня Независимости из года в год собирает тысячи отдыхающих со всей Беларуси. Не стало исключением и 3 июля 2015.

Настоящим развлечением для гостей и жителей столицы стала ярмарка. Казалось бы, базарами на Немиге никого уже не удивить, но каждый раз у магазинов под открытым небом ажиотаж.

Сергей Барисевич, начальник главного потребительского рынка Мингорисполкома:

Сегодня у нас представлен широкий ассортимент товаров: национальная белорусская кухня, шашлыки, драники.

В центре внимания 3 июля и маленький Ваня. С самого утра он рассекает на своем ретро-авто.

Миникопию настоящей боевой машины Ване сконструировал отец еще к 9 мая, но внезапная болезнь сорвала премьеру. Зато сегодня в главный праздник страны на площадке у Дворца Спорта встретились сразу три поколения семьи Онищук.

Гизберт Графф, турист (Германия):

Это праздничное настроение и особая атмосфера. Так много людей на улице и все улыбаются. Город преобразился. Я также проник общим ощущением праздника и в следующем году я обязательно приеду в Беларусь и посещу Минск, чтобы присоединиться к этому празднику и вновь увидеть этих счастливых людей.

Слышать иностранную речь на улицах Минска не в новинку. Не обходится без туристов и День Независимости. Кого-то сюда привели уроки истории, другие же не скрывают эмоций от хорошего отдыха.

Ян — автор популярного блога для русских, проживающих в Беларуси. Новости о нашей стране пользуются популярностью. Среди подписчиков Яна без малого 60 тысяч интернет-пользователей.

Ян Ларос, блогер:

Хочу сказать вам большущее спасибо в первую очередь за то, что в Беларуси отдыхаешь душой, что здесь настолько добрые и отзывчивые люди, к которым можно так просто подойти и поговорить, что вы цените свою историю.

Более двух десятилетий суверенной Беларуси. История и настоящее молодого и процветающего государства сегодня на устах у многих.

Дирк Гральманн, турист (Германия):

Мы восхищены тем, что мы здесь увидели. Такой город чистый, большой порядок везде, столько новых строений. Нам очень понравилось, как вы занимаетесь спортом. Люди настроены доброжелательно, так что мы полны впечатлений.

Только вперед и с ветерком мчится и наш эшелон праздничных мероприятий. Из 60 запланированных культурных событий самым ярким, несомненно, станет салют, за пять минут до начала которого по всей Беларуси зазвучит: «Мы беларусы, мірныя людзі!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.