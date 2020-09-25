Александр Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 сентября во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный морской порт, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один – это железнодорожные тарифы и перевалка в портах.

По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос с российским Президентом Владимиром Путиным. Александр Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области совместный морской порт. Он отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС.