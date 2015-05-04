Василий Матюшевский: Задача – раскрепостить руководителей, дать им возможность разумного коммерческого риска

Новости Беларуси. Начнем, безусловно, с главного политического события весны. Ежегодное Послание президента народу и Парламенту. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В Беларуси этой политической традиции уже почти два десятка лет. И всякий раз это непременно анализ ситуации в стране и план ее развития на ближайшее время. Послание-2015 президент начинает с экономического блока.

Прибыль и рентабельность – главный экономический критерий отныне. Как эта схема будет работать, спросим у первого вице-премьер Василия Матюшевского. Василий Станиславович, так как?

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Во-первых, конечно же, это будет работать не очень просто. Сейчас станут исключительно показатели эффективности, поэтому, в первую очередь, это, конечно, некая психологическая ломка для тех, кто будет реализовывать эту парадигму.

В первую очередь для руководителей предприятий.

Василий Матюшевский:

Конечно. В первую очередь для них. Тем не менее, по нашим ощущениям, люди хотели бы да и могут реализовывать эту парадигму.

Не секрет, что наши руководители (это не только их беда) привыкли ждать от вас указания, как надо действовать. А здесь вы ожидаете от них большей инициативы. Как сломать этот стереотип? Или я неправильно рассуждаю?

Василий Матюшевский:

Нет, вы рассуждаете абсолютно правильно. У нас задача – помочь раскрепостить наших руководителей, дать им возможность разумного коммерческого риска, о чем говорил глава государства. И создать условия и предпосылки для реализации таких возможностей. То есть, по сути, мы должны создать систему стимулов для руководителей, которые должны подталкивать их к неизбежности реализации этих подходов.

Говоря о работе Правительства, президент сказал, что не должны члены Правительства и руководители Правительства работать в кабинетах. Понятное дело, что это немножко утрированная фраза. Но, между тем, Василий Станиславович, ваш рабочий день каким образом строится? Какую его долю вы проводите в рабочем кабинете, какую – нет?

Василий Матюшевский:

К сожалению, пока я большую часть времени провожу в рабочем кабинете, потому что идет такая серьезная наработка ряда решений, которые уже реализованы, поддержаны главой государства. А то, о чем говорит глава государства, это нормальная практика. Мы должны получать обратную связь, мы должны встречаться с теми, кто реализует наши решения. В первую очередь предприятия. Собственно, получать эту обратную связь.

А вы допускаете, что, предположим, руководитель предприятия среднего звена может вам давать рекомендации?

Василий Матюшевский:

Да не может. Он должен нам давать рекомендации. В общем-то, наша задача – создать комфортные базовые условия, рамочные условия, в которых бы этот руководитель мог получить максимальный эффект от своей деятельности.

То есть это дорога с двусторонним движением.

Василий Матюшевский:

Исключительно с двусторонним.

Одна из важнейших экономических проблем – диверсификация экспорта. Очень непросто в нынешней ситуации. Как Правительство видит решение этой проблемы?

Василий Матюшевский:

Самое главное – это создание адекватных условий для конкретных субъектов хозяйствования и их руководителей, возможностей реализовать. То есть, по сути, это изменение философии ведения бизнеса на конкретных предприятиях.

И это опять-таки в плоскости этих стереотипов, по которым пока наши руководители…

Василий Матюшевский:

Это не стереотипы. Я бы назвал их, как те подходы, которые использовались в последнее время. Сейчас мы должны эти подходы менять. То есть все-таки должны раскрепостить руководителя, простимулировать этого руководителя на поиск новых рынков, к формированию новых продуктов. Это главная задача.

То есть у него должна возникнуть идея поехать, предположим, в страну Латинской Америки продвигать свой продукт, а не у вас?

Василий Матюшевский:

По сути, да. А мы должны создать для этого максимально комфортные условия, для этого продвижения. Как внешнеэкономические, так и внешнеполитические, о чем глава государства говорил.