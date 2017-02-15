Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с Днем государственности

Новости Беларуси. В Сербии 15 февраля отмечают национальный праздник – День государственности. От имени белорусского народа и себя лично Президента Сербии Томислава Николича поздравил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил высокий уровень сотрудничества, основанный на духовной и культурной общности.

Александр Лукашенко также поздравил сербского лидера с днем рождения, выразив убеждение, что совпадение взглядов по основным вопросам международной политики будут и дальше способствовать расширению двустороннего диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.