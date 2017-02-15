Прямой эфир

В Астане 15 февраля обсудят санкции для нарушителей перемирия в Сирии

15 февраля 2017 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Тема безопасности 15 февраля будет звучать в Астане. В столице Казахстана состоится очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии.

Ожидается, что в нем примут участие представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции,

а также делегации России, Ирана, Иордании, Турции, Организации Объединенных Наций.

Стороны обсудят санкции в отношении нарушителей перемирия.

Кроме того, в ходе переговоров по сирийскому урегулированию планируется принять документ о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
«Развязать предпринимательскую инициативу и простимулировать бизнесменов»: итоги совещания у Президента
14 февраля 2017 17:31

«Развязать предпринимательскую инициативу и простимулировать бизнесменов»: итоги совещания у Президента

Дайте людям возможность заниматься делом: Президент раскритиковал контролирующие органы
14 февраля 2017 11:24

Дайте людям возможность заниматься делом: Президент раскритиковал контролирующие органы

Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдет в Минске 14 февраля
14 февраля 2017 06:48

Первое заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ пройдет в Минске 14 февраля