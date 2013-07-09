Официальная делегация Бангладеш во главе с премьер-министром прибыла в Беларусь

Беларусь и Бангладеш в ближайшие годы увеличат взаимную торговлю многократно. Об этом 9 июля на открытии совместного бизнес-форума сообщил премьер-министр нашей страны Михаил Мясникович. В Национальной библиотеке собрались представители деловых кругов двух стран, в том числе более 30 компаний и многопрофильных корпораций из Бангладеш.

Как было отмечено, перспективно направление торговли в фармацевтической области. Есть проекты и в других сферах. Товарооборот Беларуси и Бангладеш растет. В основе нашего экспорта – калийные удобрения. Главные позиции импорта из этого южно-азиатского государства – пряжа, одежда, табачное сырье.

Михаил Мясникович и Шейх Хасина условились создать выгодные условия для экспортеров. Это позволит повысить конкурентоспособность как белорусских, так и бангладешских товаров, а также будет способствовать их продвижению на рынки третьих стран.

Сегодня принято решение о создании трех межправительственных комиссий - по торгово-экономическому, военно-техническому сотрудничеству, а также по созданию каналов взаимной поддержки экспорта и импорта. По итогам переговоров подписано 9 соглашений.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Те договоренности, которые были достигнуты в прошлом году, дают уже свои результаты. Я хотел бы сказать, что статистика за 4 месяца этого года свидетельствует о том, что товарооборот между нашими странами составил 45 млн долларов. Это значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас взаимный товарооборот составил 70 млн долларов. Сегодня за 4 месяца мы имеем 45.

Утром делегация Бенгладеш, которую возглавляет премьер-министр этого южно-азиатского государства Шейх Хасина, почтила память воинов, погибших в Великой Отечественной. К обелиску на площади Победы представители Бангладеш возложили венок. Красные розы легли к вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович:

Белорусской стороной принято решение (такое впервые в нашей практике двусторонних отношений) о предоставлении экспортных товарных кредитов бангладешской стороне. Оператором с нашей стороны будет выступать Банк развития.

Шейх Хасина, премьер-министр Народной Республики Бангладеш:

Мы существенно расширили возможности двустороннего сотрудничества в последнее время. Сегодня подписали ряд важных соглашений и договорились о создании совместных предприятий. Кроме того, работу продолжат бизнесмены, которые в составе нашей делегации приехали в Беларусь. Очень важно, что частный сектор будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Ашик Имран, генеральный директор архитектурной компании Бангладеш:

Бангладеш может предложить лекарство, готовую одежду, кожаные изделия, в которых здесь нуждаются. Я уже 3 месяца работаю над этим проектом по созданию совместного завода по производству молочных продуктов, которых Бангладеш не хватает.