Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора с днем рождения. Глава белорусского государства отметил, что с особой теплотой вспоминает встречу и переговоры в Минске в октябре 2013 года во время официального визита Рафаэля Корреа Дельгадо в Беларусь. Они прошли в атмосфере доверия и взаимопонимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Убежден, что достигнутые договоренности будут и в дальнейшем служить надежной основой для поступательного углубления белорусско-эквадорского сотрудничества.