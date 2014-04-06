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Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора с днем рождения

06 апреля 2014 18:53
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора с днем рождения. Глава белорусского государства отметил, что с особой теплотой вспоминает встречу и переговоры в Минске в октябре 2013 года во время официального визита Рафаэля Корреа Дельгадо в Беларусь. Они прошли в атмосфере доверия и взаимопонимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
Убежден, что достигнутые договоренности будут и в дальнейшем служить надежной основой для поступательного углубления белорусско-эквадорского сотрудничества.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Эквадор

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