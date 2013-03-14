15 марта Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Президент Беларуси, Председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко примет участие в очередном заседании ВГС. Оно пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.

На повестке дня - десять вопросов, которые касаются бюджета Союзного государства, торгово-экономических отношений, внешней политики.

Планируется, что перед заседанием ВГС президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят подходы к решению наиболее актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Павловец, политолог:

Заседание Высшего государственного совета, которое планируется в ближайшие дни, всегда характеризует какие-то подвижки в белорусско-российских отношениях. Следует ожидать достаточно серьезных дебатов, серьезных решений, и, по всей видимости, они будут одними из основополагающих решений, которые определят дальнейшую судьбу самого Союзного государства.

Михаил Чепиков, экономист:

Чем лучше будут у нас внешнеполитические отношения, тем легче будет строить экономические отношения. Политическая поддержка этих отношений должна просто заключаться в том, чтобы те крупные предприятия, которые есть в Беларуси и у которых есть интересы в России, имели возможность их там реализовать, тот крупный бизнес, который есть в России, мог бы прийти и здесь нормально работать. То есть надо выровнять условия. И без Высшего государственного совета это сделать невозможно. Это можно сделать только на высшем уровне.