Александр Лукашенко: 2016 – год проверки на прочность всех предприятий, особенно таких гигантов, как ММЗ

Новости Беларуси. Качество белорусских двигателей необходимо повысить. Президент Беларуси поставил такую задачу, посещая Минский моторный завод. Это ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития промышленного холдинга. В частности, речь шла о производстве новых современных моторов, расширении линейки и необходимости выпуска отечественных аналогов импортных двигателей, которые используют производители белорусской сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучали и вопросы относительно качества. Например, у тракторного завода есть нарекания на некоторые модели моторов. Президент требует устранить технические неполадки. Ведь в основном белорусские двигатели соответствуют современным требованиям.

На моторном заводе сегодня производят двигатели поколения Евро-4 и Евро-5. В ближайшее время здесь освоят и стандарт Евро-6. В планах предприятия также создание цеха высокоточного чугунного литья. Самая большая задача завода на сегодня – обеспечение внутреннего рынка собственными двигателями.

Посещая предприятие, глава государства пообщался с сотрудниками завода. Разговор шел в целом о тяжелой промышленности страны, а также времени, когда в стране будут все возможности выпускать собственные легковые автомобили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без моторного завода не будет никакого автомобилестроения. Ближайший год-два мы будем иметь полный комплект, если по-народному говорить, производства собственных автомобилей. От легкового автомобиля, притом хорошего, мы с китайцами строим этот завод. Но, как я посмотрел «Geеlу», китайские автомобили, которые мы сегодня уже собираем, и кое-что туда поставляем со своих предприятий, там очень много импортных вещей. В одном из автомобилей, который я испытывал, по-моему, австралийский двигатель стоял. Это хороший будет автомобиль, я очень на это надеюсь и уверен, в противном случае мы бы его не создавали, он будет дешевле, но он будет свой. Если что-то случилось, сломалось, то это будет здесь, сервисное обслуживание, автостанции сервиса будут перестроены под этот автомобиль. И я абсолютно уверен, что вам он понравится. Это моя давняя мечта – иметь свой легковой автомобиль. Недорогой, чтобы люди наши, не так богато живущие, могли приобретать подобный автомобиль.

Я с большим оптимизмом, чем до сегодняшнего дня, смотрю на Минский моторный завод. Но еще раз повторяю: 2016 год – это год проверки на прочность всех предприятий страны, особенно таких гигантов, к которым я отношу и Минский моторный завод. Это МАЗ, БелАЗ, тракторный завод, «Гомсельмаш». Все руководители здесь присутствуют. В том числе Минский моторный завод. Это предприятия, которые мы не можем потерять, это бренд нашей страны. И ему жить, жить очень долго. Но я вас очень прошу это иметь в виду и действовать более активно. Главный вопрос сегодня даже не финансовый. Руководители где-то что-то нащупали в плане финансов, и я чувствую это по предприятию. Не очень вы богаты, но перспектива есть хорошая. Главный вопрос – это качество.

Сотрудники Минского моторного поинтересовались также у Президента, с какими чувствами он выходит к площади Победы в праздник 9 Мая.

Александр Лукашенко:

Это наш главный праздник. Утром возложение венков, цветов и так далее. Вечером, я поручил, чтобы там же, на том месте, как когда-то мы делали, был такой грандиозный концерт, где представления будут соответствующие, чтобы люди видели это. Поставим экраны телевизионные, чтобы охватить всех, кто там придет. Кто-то будет танцевать, кто-то плясать. Это праздник. Это великий праздник, праздник Победы. А чувства у меня будут такие, как и у вас. Других чувств у меня быть не может. Это великий праздник. Тех, кто погиб, отстояли, подарили нам этот кусок земли, нашу независимость, она оттуда начинается. Если бы этого не произошло, не было бы этой Победы, не было бы нашего разговора сегодня здесь. Вы знаете, во что хотели фашисты превратить эту территорию. Поэтому надо не стесняться в этот день отдавать дань уважения всем тем, кто погиб, кто выжил. У нас единицы остались, буквально несколько тысяч, участников войны. Они, бедолаги, уже в таком возрасте, что не могут прийти. Кто хочет, мы подвозим на эти места празднеств. И 9 Мая мы проведем такую акцию.