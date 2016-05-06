Президент пообщался с рабочими ММЗ: говорили о профтехобразовании, белорусских автомобилях и подарили модель двигателя

Новости Беларуси. Посещая Минский моторный завод, глава государства пообщался с коллективом предприятия. Разговор зашел в целом о тяжелой промышленности страны, а также времени, когда в Беларуси будут все возможности выпускать собственные легковые автомобили. Интересовал заводчан и вопрос качества профессионально-технического образования. В частности, как повысить его имидж среди молодежи и тем самым привлечь их на ниву отечественной промышленности. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Евгений Горин, СТВ:

Конечно, когда половина комплектующих чужие, их надо закупать у кого-то другого, конкурировать на рынке сложно. Не говоря о том, чтобы понижать стоимость продукции. Но эта цифра в 50% когда-то казалась недостижимой.

Но если не сегодня, так завтра поле битвы отечественного автопрома – создание полностью белорусской машины. Когда эти самые комплектующие будут на 90% своими, в отрасли начнется качественно новый этап. С рабочими Минского моторного завода Александр Лукашенко был предельно откровенен. Президент рассказал о своей мечте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ближайший год-два мы будем иметь полный комплект, если по-народному говорить, производства собственных автомобилей. От легкового автомобиля, притом хорошего, мы с китайцами строим этот завод. Но, как я посмотрел «Geеlу», китайские автомобили, которые мы сегодня уже собираем, и кое-что туда поставляем со своих предприятий, там очень много импортных вещей. В одном из автомобилей, который я испытывал, по-моему, австралийский двигатель стоял. Это хороший будет автомобиль, я очень на это надеюсь и уверен, в противном случае мы бы его не создавали, он будет дешевле, но он будет свой. Если что-то случилось, сломалось, то это будет здесь, сервисное обслуживание, автостанции сервиса будут перестроены под этот автомобиль. И я абсолютно уверен, что вам он понравится. Это моя давняя мечта – иметь свой легковой автомобиль. Недорогой, чтобы люди наши, не так богато живущие, могли приобретать подобный автомобиль. Не только бизнесмены, предприниматели, начальники и прочие мешочники, но и обычные люди могли купить этот автомобиль. Вот представляете: автомобиль, трактор, грузовой автомобиль МАЗовский, среднекрупный БелАЗовский и так далее – без двигателя никуда. Поэтому поставлена задача, она давно поставлена, к сожалению, решалась она медленно – это одна из причин моего появления здесь: как выполняются те задачи, которые мною были поставлены лет 5 – 7 тому назад.

Трудности со сбытом продукции на традиционных рынках – тема для разговоров и в курилках завода. Россия создает научно-технический совет по развитию двигателестроения. Не только управленцы, но и рабочие опасаются, что это может стать началом полного вытеснения белорусских моторов с российского рынка. Может время беспокоиться?

Александр Лукашенко:

Я считаю, дисциплина и еще раз дисциплина – это только нас спасет. Поэтому у нас хватает этой координации. Россия большая, может им и нужна, да и нужна координация не только в двигателестроении – у них во всех секторах нужна координация. Россия огромная. Мне уже Президент России много раз говорил по отдельным направлениям: повернешься в одну сторону, в другую – там уже что-то новое случилось, произошло невыгодное для государства. Потому, естественно, без двигателя не может быть ни ракеты (ракетоносителя), не может быть автомобильной техники, железнодорожной и прочей. Двигатель – это все. Поэтому они схватились за это. Но это не значит, что они будут заниматься только двигателями, которые мы выпускаем, и конкурируем с ними. У них более широкий спектр двигателей. И вот мне Путин недавно рассказывал о производстве двигателя для самолета. Говорит, за 30 или 40 лет первый двигатель создали. Как-то показывали, он посещал этот завод. Он так гордился этим двигателем. Поэтому им действительно нужна координация. Особенно сейчас, когда попали в такую яму, из которой выбираться будет очень тяжело, и не на кого рассчитывать. Они могут только по кооперации с нами работать. Бояться вам, что задавят, выкинут из рынка и прочее, нечего. При одном условии, о котором я сказал в самом начале – качество. Даже не в цене дело. Качество.

Фрезеровщицу Людмилу Ходорович интересует качество профессионально-технического образования. И молодые специалисты, которых оно выпускает. Чем привлекать молодежь на работу? Президент не совсем согласен. Имидж ссузов не такой уж невысокий. Два года назад, например, конкурс в училища и средние специальные заведения в Беларуси был выше, чем в институты и университеты.

Александр Лукашенко:

Надо создать достойное рабочее место для человека и платить ему то, что он зарабатывает. Это самое главное. Будет рабочее место и хорошая зарплата – любой молодой человек пойдет и будет работать. Хотя я не скажу, что передо мной стоят глубокие пенсионеры. И молодежи много. Нормально, не надо на счет этого особо напрягаться. Пусть и старики работают. Главное, чтобы он делом занимался, дело делал не хуже молодого. А молодой мог работать, быть опытным, как и пожилой, старый или пенсионер. Какая разница? Главное, чтобы он соответствовал тому критерию, который здесь предъявляется человеку, молодой он или старый. Это первое.

Второе. Что касается профессионально-технического образования. Вы должны знать, что мы единственная страна на постсоветском пространстве и во всей Восточной Европе социалистического лагеря, которая сохранила в таком объеме профтехобразование. Везде это разрушили. Кто приватизировал, кто решил, что это не надо. Сегодня все пытаются его воссоздать, но это гораздо дороже и для этого надо не одно десятилетие. Это для вашего сведения. Но чтобы уровень в профтехучилищах, как раньше мы говорили, сейчас – лицеев поднять на должный уровень. Как только пришел туда молодой человек – рабочий, крестьянин – по специальности, он должен бывать каждый день на производстве и видеть то, чем он будет заниматься завтра. Если это кирпичи в стенку вкладывать или бетонировать что-то, то он там должен быть. Если это плотник, он должен с топором, пилой, со станком работать на месте: день – два в училище, лицее, три – четыре дня на производстве. И, желательно, потихоньку зарабатывать там деньги. Дальше хорошее рабочее место и хорошая зарплата. Поверьте, люди будут идти.

Накануне праздника 9 мая прозвучал и вопрос, с какими чувствами Александр Лукашенко выходит в этот день к площади Победы.

Александр Лукашенко:

Это праздник. Это великий праздник, праздник Победы. А чувства у меня будут такие, как и у вас. Других чувств у меня быть не может. Это великий праздник. Тех, кто погибли, отстояли, подарили нам этот кусок земли, нашу независимость, она оттуда начинается. Если бы этого не произошло, не было бы этой Победы, не было бы нашего разговора сегодня здесь. Вы знаете, во что хотели фашисты превратить эту территорию. Поэтому надо не стесняться в этот день отдавать дань уважения всем тем, кто погиб, кто выжил. У нас единицы остались, буквально несколько тысяч, участников войны. Они, бедолаги, уже в таком возрасте, что не могут прийти. Кто хочет, мы подвозим на эти места празднеств. Как Пасху, праздник 9 Мая мы все ждем с какой-то надеждой. Это ожидаемый праздник. Вот это мое основное чувство и настроение. А для вас же еще четыре выходных. У меня это очень напряженные рабочие дни – гораздо напряженные, чем обычные рабочие дни. Потому что когда вы празднуете, отдыхаете, выпиваете, закусываете, Президент вместе с людьми в погонах, министром внутренних дел, КГБ, военными на страже. Поэтому настроение у меня рабочее и в то же время праздничное, связанное с той Великой Победой, которую нам подарили наши предки.

Подарок Президенту от трудового коллектива Минского моторного завода – модель будущего двигателя. Опытный образец его тоже не должен заставить себя долго ждать.