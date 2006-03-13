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Прокуратура призывает к порядку

13 марта 2006 16:18
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Прокуратура Беларуси требует от всех участников избирательного процесса не нарушать в стране общественный порядок, заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. Глава надзорного ведомства заверил, что правоохранительными органами республики будут решительно пресечены любые попытки незаконной организации групповых действий. Вместе с тем Петр Миклашевич отметил, что в ходе избирательной кампании по выборам Президента Беларуси существенных нарушений избирательного законодательство не допущено.

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