Прокуратура призывает к порядку

Прокуратура Беларуси требует от всех участников избирательного процесса не нарушать в стране общественный порядок, заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич. Глава надзорного ведомства заверил, что правоохранительными органами республики будут решительно пресечены любые попытки незаконной организации групповых действий. Вместе с тем Петр Миклашевич отметил, что в ходе избирательной кампании по выборам Президента Беларуси существенных нарушений избирательного законодательство не допущено.