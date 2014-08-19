Александр Лукашенко поручил с 2015 года вывести уровень лесопользования на стандарты передовых стран, прежде всего Финляндии

Новости Беларуси. С 2015 года лесопользование в Беларуси должно выйти на стандарты передовых стран. Такую задачу президент поставил 19 августа во время посещения Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Здесь занимаются заготовкой семян и посадочного материала для лесхозов.

За последние пять лет в республике заметно выросли площади лесного фонда и запас древесины в целом.

Для экономики страны она представляет собой стратегическую сырьевую базу для создания товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому важно научится качественно выращивать и перерабатывать древесину с максимальной пользой для государства.

Ежегодно в мире лесов становится меньше где-то на 9,5 млн га. А потребность в древесине, наоборот, растет. Примерно по проценту в год. В Беларуси идет модернизация этой отрасли. Например, недавно продавать свое древесное сырье стали только в заготовленном виде. Так выгоднее. Задача максимум — производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. А когда домодернизируется сфера деревообработки, спрос на сырье из леса вырастет в разы. И без селекции (качественных семян) будет сложно расти и производству, и доходам отрасли.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Создали новую биотехнологическую лабораторию. Это новое направление, новая технология, которая внедряется впервые в Республике. Она даст большое преимущество по выращиванию посадочного материала, которое уже не будет зависеть от разной урожайности шишек, сокращается селекционный процесс, то есть на 5-10 лет мы можем сократить выращивание элитных семенных плантаций (топливно-энергетических и плантаций по выращиванию балансовой древесины).

Беларусь сегодня в десятке лучших лесистых стран Европы. Почти 40% территории страны — лес. Древесина — возобновляемый ресурс. А с семенами сортов какие производят в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре — еще и быстро возобновляемый.

Михаил Чичко, директор ГУ «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр»:

Для того, чтобы сократить период создания лесосеменных плантаций с 15 лет до 3-5 (примерно), основная цель — выращивание сельскохозяйственных пород, создание лесосеменных плантаций. Что такое микроклональное размножение? Это сохранение полной генетики улучшенных или элитных деревьев. Не через семена, а через вегетативное размножение получаем 100% генетику тех элитных насаждений или деревьев.

В таких лабораториях фактически выращивают будущие леса. От качества семян будет зависеть и внешний вид, и скорость роста, и то, что можно будет сделать из древесины.

На конвейере сортируют шишки с уже выросших деревьев. Пройдя через несколько ступеней обработки, они на выходе дают материал, который и является основой будущего леса. Пропустив через барабан 22 тонны шишек, можно получить около 220 килограммов семян.

К 2020 году планируется увеличить заготовку древесины со всех видов рубок на 15 млн кубометров. Появятся и новые предприятия. Задача, которую ставит Президент — эффективность. Как при выращивание новых деревьев, так и при использовании отходов деревообработки — щепы. Ей можно загрузить много мини-ТЭЦ. Но если отойти от частностей, то речь в целом — о более высоких стандартах в лесопользовании.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С 1 января они должны работать только так, как работают в Финляндии. Если вам надо туда поехать посмотреть для контроля, поезжайте посмотрите. Но не дай Бог они будут работать иначе. Это культура, это срез, это переработка этих останков, или остатков, как вы говорите, порубочных, это заготовка процесс. Техники уже 8 лет, Шакутин говорит, прошло, как было поручение создать технику. Она создана. Поэтому все должно быть по высшему классу. И в экономике тоже к этому надо приходить. Но вы мне должны сказать, когда мы к этому придем. Экономика – это сложнее. Надо им, может, год-два для этого, но с будущего года порядок, культура должны быть только такими. Есть у них на 20, или 10, или 2 тысячи га возможность работать, как в Финляндии, пусть работают на 2 тысячах. 2001-й га, если не могут, они туда не лезут. Должен быть в лесу порядок. Это наше достояние.

Давайте договоримся: этот год и будущий вы еще барахтаетесь, с 2016 года у вас запрет полный на поставки древесины за пределы страны. С 1 января 2016 года вы за пределы страны сырье не поставляете. Только с высокой добавленной стоимостью. Бывают исключения. Вы мне о них должны сказать. Без моего ведома этого делать нельзя.

Еще один момент, на котором глава государства заострил внимание — рациональное использование ресурсов. Это касается и выделения земель центру — требуется дополнительные площади для посевов, надо делать это аккуратно. И использования в хозяйстве так называемых переспелых лесов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам нельзя потерять эту древесину. Древесина хорошая. Поэтому нам надо заняться этим.

Президенту также продемонстрировали технику для лесозаготовительных работ, показали целую линейку машин, предназначенных для погрузки, транспортировки древесины с лесосеки. Уже 8 лет в Беларуси производится своя техника для лесозаготовительных работ. Ее выпуск в Беларуси начат в 2006 году. На сегодня 60% комплектующих отечественного производства. А в ближайшие два года количество импортных деталей в ней планируют свести к минимуму. Они не превысят и 10%.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга:

Сегодня мы посмотрели, как можно локализовать те узлы в нашей стране, поэтому мы планируем, что около 90% мы будем производить в Беларуси в ближайшие 2 года.