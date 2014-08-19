Новости Беларуси. Малайзия заинтересована в подготовке медицинских кадров на базе белорусских вузов. Развитие двусторонних отношений обсуждали 19 августа парламентарии двух стран в Минске.

Торговые связи между государствами налажены неплохо. В 2013 году товарооборот превысил 160 миллионов долларов. Однако обе стороны уверены в том, что потенциал для сотрудничества использован не полностью.

Расширить деловые контакты поможет отмена виз для малазийских граждан в Беларуси. В обратном направлении безвизовый режим уже действует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рональд Кианди, заместитель спикера Палаты представителей Парламента Малайзии:

У наших стран хорошие торговые отношения. Малайзия поставляет в Беларусь мебель и каучук, а здесь покупает очень много калийных удобрений. Вместе с тем, как нам кажется, есть и другие области, в которых страны могут также успешно сотрудничать.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Несмотря на расстояние, у нас сегодня неплохие торгово-экономические отношения, у нас товарооборот в прошлом году составил более 163 млн долларов. Это намного больше, чем с некоторыми ближними странами, с которыми мы сотрудничаем. Но вместе с тем, и я здесь поддерживаю господина Кианди, что у нас есть большие возможности неиспользованные в самых различных направлениях, чтобы продвинуть наше сотрудничество.

После встречи в Парламенте прошли переговоры во внешнеполитическом ведомстве. Как ожидается, гости также посетят заводы и предприятия, в частности, Белорусскую калийную компанию.

К слову, это первый официальный визит малазийской делегации такого уровня в нашу страну.