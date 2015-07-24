Александр Лукашенко поручил найти возможность для повышения пенсий с 1 сентября

Новости Беларуси. Пенсионный возраст в Беларуси повышаться не будет. Об этом 24 июля заявил Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросах социального обеспечения. Экономические темы до этого уже не раз обсуждались на уровне Президента: говорилось и о необходимости сохранения трудовых коллективов, и о своевременности выплаты заработной платы. Теперь в центре внимания — социальный блок.

К разговору приглашены представители правительства, Администрации Президента, руководители профильных ведомств. Сегодня ни в коем случае нельзя забывать о пенсионерах.

Как отметил Александр Лукашенко, государство обязано обеспечивать пенсионерам своевременную и полную выплату пенсий.

Александр Лукашенко:

В средствах массовой информации я читаю о позиции некоторых руководителей предприятий и подходах, которые позволяют, сохраняя трудовые коллективы, в том числе увольнять пенсионеров. Мол, ситуация складывается такая. Вот этого допускать нельзя! Хочет человек работать, может работать — пусть работает. Ибо наш лозунг о социальном государстве так и останется лозунгом. По-человечески надо относиться к людям. О пенсионерах и других незащищенных слоях населения надо помнить всегда как о вопросе, который мы должны решать. Это зона нашей ответственности. Сегодня мы обязаны своевременно и полно выплатить пенсию этим людям.

Почему я ставлю этот вопрос? В этом году у нас заработная плата не так высока в связи с тем, что мы ее жестко увязали с производительностью труда. Но это правильно, это законы экономики, от этого никуда не денешься. Тем более в сложные времена никто этими вопросами ни в одном государстве не шалит и не балуется. А раз заработная плата не так велика, значит, у нас и пенсии соответствующим образом привязаны к заработной плате. От зарплаты люди платят социальный налог и так далее. Поэтому я хотел бы услышать от правительства, как обстоят дела с формированием фонда социальной защиты населения. На сколько обеспечивается своевременность выплаты пенсий и социальных пособий. Особо хочу подчеркнуть, что речь не идет о повышении пенсионного возраста. Мое мнение на сей счет известно: если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали — такой пенсионный возраст, вот такой пенсионный фонд, мы его делим на всех пенсионеров. И речь сегодня не идет об этом, и поднимать этот вопрос сегодня нечего.

В Беларуси проживает более 2,5 миллионов пенсионеров. Около 650 тысяч из них продолжает работать. Что касается среднего размера пенсий, то сегодня он составляет почти 2 миллиона 800 тысяч белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании Президент поручил найти возможность повышения выплат уже с 1 сентября.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

На протяжении полугода пенсии не перерассчитывались. Поэтому, хотя прогнозы имеются, но глава государства поставил задачу, дал поручение изыскать средства для того, чтобы спланировать повышение пенсий с 1 сентября на 5%. Естественно, эта задача будет выполнена. Сейчас речь идет о трудовых пенсиях по возрасту (именно трудовых), потому что пенсии, например, социальные, они изменяются в связи с изменением бюджета прожиточного минимума.