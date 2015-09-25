Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Минского района 25 сентября

Российский журналист Максим Шевченко: Белорусы не являются частью русского народа, а Александр Григорьевич - национальный лидер

Единственный островок стабильности по границам Европейского союза впрямую, точнее два – это Марокко, через Гибралтар, и Беларусь. Все остальное поражено или язвой терроризма, либо гражданским конфликтом, либо нестабильностью власти. Поэтому, я думаю, что европейцы тоже должны сейчас лихорадочно пересматривать свои подходы, в том числе к отношениям с Беларусью. Те в Европе, кто давят на Беларусь с целью ее дестабилизации, включая наших и ваших партнеров в Варшаве, которые этим занимались много лет, это враги Европы и европейских ценностей. Сегодня Европа должна оберегать Беларусь, как сокровище, как последний глоток воды в пустыне оберегает страждущий. Нестабильность Беларуси – это полностью отрезать Европу от энергетических ресурсов, идущих с Востока и из России, отрезать от нормальных экономических потоков и товарооборота с Китаем.