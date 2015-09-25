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Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Минского района 25 сентября

25 сентября 2015 14:18
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Минского района. Свои вопросы губернатору смогли задать жители поселка Боровляны. Руководитель области рассказал о развитии Минщины и пристоличья. Изменения к лучшему жители Боровлян видят собственными глазами.

В 2015 году крупнейший пристоличный населенный пункт переживает масштабную модернизацию. Строятся новые дороги, облагораживаются дворовые территории. Перспективная задача — решение проблем с нехваткой мест в детских садах. В густонаселенном городке возвели новое дошкольное учреждение, впереди строительство еще двух садов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Семен Шапиро # Встречи с населением

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