Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Минского района 25 сентября

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился с жителями Минского района. Свои вопросы губернатору смогли задать жители поселка Боровляны. Руководитель области рассказал о развитии Минщины и пристоличья. Изменения к лучшему жители Боровлян видят собственными глазами.
В 2015 году крупнейший пристоличный населенный пункт переживает масштабную модернизацию. Строятся новые дороги, облагораживаются дворовые территории. Перспективная задача — решение проблем с нехваткой мест в детских садах. В густонаселенном городке возвели новое дошкольное учреждение, впереди строительство еще двух садов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.