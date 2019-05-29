Посол Азербайджана в Беларуси: «Ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда»

Новости Беларуси. Представить народ, его понимание красоты и донести это через музыку – такую цель ставили перед собой организаторы концерта азербайджанской музыки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представить народ, его понимание красоты и донести это через музыку – такую цель ставили перед собой организаторы концерта азербайджанской музыки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он состоялся накануне по случаю Дня Республики, который отметили в этой стране 28 мая. Сегодня между Минском и Баку установлены тесные связи не только в экономической плоскости.
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:
Наши отношения развиваются стремительно во всех направлениях: и в экономике, и в политике, и в культурных областях. Концерт, который мы сегодня организовали – яркий тому пример. У нас ставится задача в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда.
Решить такую амбициозную задачу планируют за счет совместного выхода Беларуси и Азербайджана на внешние рынки третьих стран и развития кооперационных связей.