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Александр Лукашенко назначил новых руководителей ОАЦ и Службы безопасности

11 декабря 2017 13:29
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Новости Беларуси. Новые руководители в Оперативно-аналитическом центре и Службе безопасности Президента Беларуси. Соответствующие назначения сделал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О кадровых решения Президента стало известно по итогам прошедшего совещания с руководителями силового блока.

Так, начальником ОАЦ назначен Андрей Павлюченко, который до настоящего времени работал в должности начальника Службы безопасности. Дмитрий Шахраев, занимавший должность заместителя Службы безопасности, возглавил эту структуру.

 Александр Лукашенко отметил, что вопросы внешней и внутренней безопасности сегодня весьма актуальны. А Служба безопасности Президента и ОАЦ вовлечены в этот процесс вместе с другими структурами. В числе основных задач также борьба с коррупцией. На этом пути Беларусь достигла значительных успехов, которые признаются и на международной арене.

Александр Лукашенко назначил новых руководителей ОАЦ и Службы безопасности-1

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Сегодняшнее совещание было посвящено выполнению задач правоохранительными органами: это борьба с коррупцией, обеспечение безопасности. Акцент делался на работе двух наших подразделений: это Служба безопасности Президента и Оперативно-аналитический центр при Президенте. Рассматривалось текущее состояние дел и задачи, которые решаются этими двумя подразделениями.

# Отставки и назначения в Беларуси # Станислав Зась

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