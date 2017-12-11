Александр Лукашенко назначил новых руководителей ОАЦ и Службы безопасности

Новости Беларуси. Новые руководители в Оперативно-аналитическом центре и Службе безопасности Президента Беларуси. Соответствующие назначения сделал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О кадровых решения Президента стало известно по итогам прошедшего совещания с руководителями силового блока.

Так, начальником ОАЦ назначен Андрей Павлюченко, который до настоящего времени работал в должности начальника Службы безопасности. Дмитрий Шахраев, занимавший должность заместителя Службы безопасности, возглавил эту структуру.

Александр Лукашенко отметил, что вопросы внешней и внутренней безопасности сегодня весьма актуальны. А Служба безопасности Президента и ОАЦ вовлечены в этот процесс вместе с другими структурами. В числе основных задач также борьба с коррупцией. На этом пути Беларусь достигла значительных успехов, которые признаются и на международной арене.