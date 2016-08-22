Система залпового огня «Полонез»: 200 километров радиуса поражения

Новости Беларуси. Первые системы залпового огня «Полонез» приняты на вооружение белорусской армией.

Установки передали сегодня 336 реактивной бригаде в Осиповичах.

Отечественная разработка по своим характеристикам значительно превосходит своих предшественников. Многие решения разработчиков не имеют аналогов в мире. Ракеты одной боевой машины могут наносить точные удары сразу по 8 целям одновременно на дальности до 200 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старший лейтенант Максим Яцко во время испытаний «Полонеза» держал руку на той самой красной кнопке, сигнал которой приводил в действие ракетную систему. Сегодня вспоминает с улыбкой, как сам вошел в историю.

Максим Яцко, командир расчета 336-ой ракетной артиллеристской бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Историческое волнение. Это уже занесено в историю. Запомнилась дата, она на всю жизнь останется.

А сегодня Полонез уже реальная боевая единица. При этом к разряду уникальных можно отнести практически каждый элемент техники. Вот шасси – дело рук белорусов, делает его сверх мобильным. Дальность радиуса поражения 200 километров, а под прицелом сразу 8 целей, так же благодаря мастерам отечественных высоких технологий.

Максим Слиж, СТВ:

А это сердце Полонеза, так же отечественная разработка, которая позволяет нанести удар по цели с погрешностью менее одного метра. У зарубежных аналогов такого нет.

Максимальное расстояние ракета проходит за несколько минут, набирая высоту в 42 километра. Получается в совокупности очень грозное оружие, но главная его цель – мирная.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Принятие новых образцов вооружения является одним из элементов стратегического сдерживания. Принятие данной системы на вооружение белорусских Вооруженных Сил – это, конечно, самый эффективный элемент на этом этапе. Радиус поражения данного снаряда составляет 275 метров. То есть можно посчитать: имея восемь пусковых установок на боевой машине, какую площадь покрывает одна машина, какую площадь покрывает дивизион.

Пуски показали, что мы получили не только высокоточное оружие, но и совершенно новый опыт. Многие даже поверить не могли, что в Беларуси может появиться такого уровня вооружение с пометкой «только наше». А другим казалось, что наши ракетчики освоить его не смогут.

Александр Тишкевич, командир 336-ой ракетной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Ракеты действительно пересекали границы 9 районов трёх областей. И, не смотря на такие сложные условия, задача выполнена великолепно. Точностные характеристики были подтверждены, и высокая подготовка личного состава и надёжность техники снивелировали все возможные риски.

Вот и получилось, что за короткое время смогли с ноля создать пример. Использую только свой опыт и потенциал. И, судя по результатам, он ещё полностью не раскрыт.