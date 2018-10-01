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Владимир Макей выступит на 73-й сессии Генассамблеи ООН: какие темы на повестке дня

01 октября 2018 06:07
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Новости Беларуси. Усовершенствование деятельности ООН, поддержка государств в достижении Целей устойчивого развития, подходы к решению вопросов международной и региональной безопасности. 1 октября позицию Беларуси по этим направлениям в Организации Объединенных Наций озвучит глава МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей выступит на 73-й сессии Генассамблеи ООН: какие темы на повестке дня-1

В Нью-Йорке Владимир Макей проведет несколько дней. Запланирована его встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На высокой международной трибуне по инициативе Беларуси вновь зазвучит тема достижения Целей устойчивого развития.

Минувшей зимой именно Минск принимал региональных экспертов по этой проблематике. В штаб-квартире ООН откроют и фотовыставку, посвященную белорусскому спорту. Она станет своеобразным пригласительным билетом на II Европейские игры 2019 года.

# заседание ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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