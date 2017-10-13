Александр Лукашенко: надо усиливать Парламентскую ассамблею СНГ, если мы ее оставляем

Обозначены и другие направления сотрудничества. Глава парламента на нынешней неделе не первый высокий гость из Баку в Минске. Затронул глава белорусского государства и вопросы, которые обсуждались в Сочи на встрече лидеров стран-участниц СНГ.

Новости Беларуси. Принципиальная позиция белорусской стороны заключается в усилении парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятные азербайджанские дни в Беларуси. Совсем недавно мы эту тему обсуждали с министром обороны вашей страны. Затем у нас в разных формах состоялся обмен мнениями в Сочи. Мы довольно длительное время провели, обсуждая многие вопросы наших отношений. И сегодня – встреча с Вами.

В СМИ по разному интерпретируют мое высказывание по поводу Межпарламентской ассамблеи СНГ. Как будто белорусы за то, чтобы ее разогнать, хотя мы были инициаторами усиления роли Межпарламентской ассамблеи СНГ. А если она будет так работать, как сейчас, – что-то там обсуждать, – это хорошо, что встречаются, обсуждают, но должен быть эффект от этого. Мы предложили: надо усиливать Парламентскую ассамблею СНГ, если мы ее оставляем. Как усиливать, мы уже знаем. Потому что парламентаризм в мире известен давно. Формы и методы работы парламентов давно известны – выбирай любой и приспосабливай к Межпарламентской ассамблее СНГ.

Я думаю, что МПА СНГ должна иметь такое измерение, как контроль за принятыми решениями глав государств и правительств. У нас этого не хватает. И в этом плане возникает необходимость более тесного контакта с ведомствами, в данном случае СНГ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что депутаты должны создавать законы, по которым живет общество и решать другие проблемы согласно Конституции. Президент высказал уверенность, что парламенты Беларуси и Азербайджана поспособствуют реализации дорожной карты сотрудничества между странами.