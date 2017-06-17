Александр Лукашенко на встрече с руководителями оборонных ведомств государств – членов ОДКБ: коль договорились, надо по-военному все исполнять

Энергобезопасность сегодня – одна из главных тем в повестке человечества. И не только сегодня. Ради контроля над источниками энергии сильные страны не останавливаются ни перед чем. Вспомним Ирак, Ливию, блокаду Ирана – не в Хусейне или Каддафи была загвоздка – бомбардировки, уничтожение лидеров стран – это способ добраться до скважин.

И сегодня немало угроз разворачивается в Европейском регионе. Если не напрямую против Беларуси, то косвенно наша страна может быть вовлечена в эти процессы по географическим, политическим и экономическим причинам. Беларусь входит в ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности), и на этой неделе в Минске побывали главы оборонных ведомств и руководители советов безопасности стран ОДКБ. Встречаясь с ними, Президент Лукашенко говорил о важности единства и сплоченности, чтобы давать коллективный ответ на глобальные и региональные вызовы. Тему продолжит Евгений Пустовой.

У спецназа задача – ликвидировать бандформирование и освободить заложников. В руках террористов – водозабор города Бреста. Тактическая группа сил специальных операций атакует с бронемашин, воздуха и даже воды.

Так совпало, что, пока под Брестом десантники оттачивали практическое мастерство, в Минске военачальники из стран ОДКБ строили планы по дальнейшему взаимодействию. Правда, в отличие от элитных формирований, шагать спиной к спине у стран регионального альянса не всегда получается.

В столицу Беларуси съехался весь свет в армейском цвете из шести государств Организации Договора о коллективной безопасности и секретари Совбеза. Обе делегации были приглашены во Дворец Независимости. Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в Беларуси, оказывается, не впервые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас человек из Белорусского военного округа, не один раз здесь служил. В судьбе вашей Минск и Беларусь не были чужими.

От деталей – к детальному плану развития. Нашим Президентом предложено шесть инициатив. Против международного терроризма и наркотрафика, за стабильную миграционную обстановку и сотрудничество с региональными структурами, координацию внешнеполитической деятельности и укрепление миротворческого потенциала.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Задачи встречи в формате ОДКБ – миролюбивая политика и сохранение стабильности регионах. Официальный Минск предлагает еще и внутренние распри не выносить за границы зоны ответственности зоны ОДКБ, а решать их вместе.

Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан – страны с разными экономиками, территориями и возможностями – под эмблемой ОДКБ должны держаться вместе.

Александр Лукашенко:

Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, без иностранных политбюро и вмешательств.

Зона ответственности организации – 200 миллионов квадратных километров, а страны еще сильнее связал «пояс нестабильности». Ближний Восток экспортирует радикализм и миграционные проблемы. Украина до сих пор переваривает последствия революционного импорта. А Польша и страны Балтии радушно принимают у себя наступательное оружие с североатлантическим холодом.

Можно сказать, на рельсы наращивания боеготовности Пентагон хочет перевести всю американскую экономику. Министр обороны Мэттис пожаловался конгрессменам на Обаму. За прошлые годы армия USA потеряла завоеванный имидж. Самый дорогостоящий авианосец в мире не может выйти на боевое дежурство из-за поломок, а на новейших истребителях F-35 летят радары. На очередные затраты ради роста американской мощи Трамп согласился.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

Беларусь граничит с Литвой, Польшей, Латвией. Это те страны, которые являются членами НАТО. Мы видим все больший рост активности военных сил на территории этих стран. Одно учение у них заканчивается и тут же второе начинается.

У Беларуси доктрина оборонительная, и мы готовы ответить на любую агрессию так, чтобы неповадно было на нашу страну даже смотреть через прицел. По принципу две армии двух стран – одна группировка на одном западном направлении пройдут белорусско-российские учения. Традиционные маневры еще не начались, но нервы уже щекочут. Понятно. Немногочисленная белорусская армия – одна из самых подготовленных в Европе. Это мнение зарубежных экспертов.

Александр Лукашенко:

У вас никаких не должно быть сомнений в плане действий белорусских вооруженных сил в зоне ответственности на западном направлении. Мы свято оберегаем и ценим то, что нам народами поручено защищать это западное направление. Мы, как всегда, очень ответственно проводя линию, реализуем все мероприятия, чтобы у нашего потенциального противника не было даже мысли, что в Беларуси армия не готова. Наша совместная группировка с Россией отразит любой удар.

Но потенциальные угрозы сейчас исходят не только от тех, кто в камуфляже, но и хорошо закамуфлированы. Религия потребления делает из человечества адептов глобализационных ценностей, программировать поведение которых можно через обычные соцсети. Гибридные войны настигают своих жертв даже через виртуальную реальность.

Юрий Хачатуров, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

В рамках операции в 2016 году было выявлено более 11 тысяч информационных ресурсов угрожающей направленности для безопасности государств ОДКБ.

Кстати, интернет становится настоящей ярмаркой наркотиков. Это оперативное видео задержания. А за кадром – кропотливая работа правоохранительных органов стран ОДКБ и их коллег от Афганистана до Польши. С 2003 года оперативники задержали 335 тонн наркотиков – это пять железнодорожных вагонов. Зачастую успешную работу координируют именно наши милиционеры. По крайне мере именно белорусские наркоборцы первыми освоили интернет-разведку.

Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

У организованной преступности нет границ. Они работают быстро, эффективно. И сегодня мы также выстраиваем эту схему быстрой и эффективной работы. Мы сегодня видим, что наркотики уходят в Интернет. Замкнуться в своей стране буде неправильно. На протяжении этого года мы активно работаем с представителями РФ по обмен информацией, с другими нашими соседями.

Беларусь – в десятке самых безопасных стран в Европе. Но имидж донора стабильности все-таки не дает индульгенцию от вмешательств извне. Инструментом сдерживания может быть только участие в крепких альянсах. На плечах военного руководства ОДКБ не только большие звезды, но и ответственность за жизни двухсот миллионов человек. За западное направление будьте спокойны, – обращается Александр Лукашенко как президент и в прошлом пограничник.

Глава Беларуси предлагает увеличить группировку коллективных сил оперативного реагирования. Более активно переоснащать и унифицировать вооружение КСОР. Выработать общий алгоритм действий. Но только по военному: договорились – сделали.

Александр Лукашенко:

Если есть какие-то сомнения, давайте их обсудим. Если есть необходимость где-то кому-то плечо подставить, помочь, тоже давайте скажем об этом. Но одна просьба: коль договорились, надо по-военному все исполнять. В противном случае это будет притормаживать развитие ОДКБ и наших совместных сил.

Прогнозы ученых: вскоре проливать кровь населения незащищенных стран агрессоры будут не за черное золото, а за продовольствие и чистую воду, а Синеокая как раз этим и богата. Поэтому, как говорится, порох – сухим. На днях наша армейская элита вместе с российскими и сербскими десантниками провела ночные учения с прозрачной целью: быть готовым бить любую геополитическую карту с новыми мироустройством и границами.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь