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МИД Беларуси осудил двойной теракт в Багдаде

04 июля 2016 14:06
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Новости Беларуси. Международное сообщество должно и дальше помогать Ираку в установлении мира в стране. МИД Беларуси осудил двойной теракт в Багдаде. В специально распространенном заявлении говорится: «Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и считает, что акты насилия в отношении гражданского населения не могут иметь оправдания».

Два взрыва, прогремевшие в ночь со второго на третье июля, унесли жизни 213 человек. Ещё свыше 170 ранены. Состояние многих врачи оценивают как критическое. Ответственность за атаки уже взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ираке объявлен трёхдневный траур. Люди несут к месту трагедии цветы и свечи. Она произошла на оживлённой улице Багдада, куда в Рамадан после захода солнца приходят семьи с детьми и молодёжь. Спустя примерно час ещё один взрыв прогремел на севере иракской столицы.

# Теракт в Ираке

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