Наблюдается прогресс, шаг за шагом мы улучшаем отношения: представитель Евросоюза в РБ об упрощении визового режима
Новости Беларуси. Беларусь нацелена на взаимовыгодное сотрудничество в рамках Восточного партнерства. Это программа Европейского союза, в которую входят 6 государств, в том числе и наша страна.
Сегодня в Минске обсуждали предстоящий саммит Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе осенью 2017 года.
Международные эксперты считают, что местные и региональные власти должны более активно участвовать в продвижении экономического сотрудничества. Особое внимание уделяли и вопросам энергосбережения.
Кстати, Беларусь по энергоемкости достигла такого же уровня как Канада и Финляндия.
А тот вопрос на повестку дня вынесли по инициативе нашей страны.
Александр Попков, сопредседатель Бюро Конференции местных и региональных властей стран «Восточного партнерства» (КОРЛИП):
Восточное партнерство – это интересно для Беларуси, что имея определенный уровень развития, мы можем приобщаться к новым технологиям, инновационным проектам, которые могут быть сегодня востребованными в Республике Беларусь.
Маркку Марккула, председатель комитета регионов Европейского союза
Необходимо построить серьезную базу, создать условия для развития сотрудничества, и благодаря этому инвесторы из регионов стран ЕС проявят свой личный деловой интерес.
С учетом этого аспекта обсуждался и вопрос проведения муниципальных выборов в Беларуси,
что станет хорошим основанием для экономического развития страны.
Чтобы могли наладить более продуктивное сотрудничество, уже не один год обсуждается упрощение визового режима между Беларусью и ЕС. По словам представителя Евросоюза в нашей стране, еще один раунд переговоров по этому вопросу скоро пройдет в Минске.
Андреа Викторин, глава представительства Европейского Союза в Республике Беларусь:
Что касается визового режима, то действительно этот процесс идет.
Он включает 2 этапа: упрощение визовых формальностей и признание виз друг друга.
В этом направлении работа идет хорошо. Первый раунд переговоров в Брюсселе, второй запланирован в Минске. Я уверена, что мы сможем решить все вопросы. Что касается отношений Беларуси и Европейского Союза, у нас наблюдается значительный прогресс. Шаг за шагом мы улучшаем отношения.
Встреча продолжилась в Совете Республики, где прошли переговоры с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.
На повестке дня – экономическое сотрудничество,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.