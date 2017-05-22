Наблюдается прогресс, шаг за шагом мы улучшаем отношения: представитель Евросоюза в РБ об упрощении визового режима

Новости Беларуси. Беларусь нацелена на взаимовыгодное сотрудничество в рамках Восточного партнерства. Это программа Европейского союза, в которую входят 6 государств, в том числе и наша страна.

Сегодня в Минске обсуждали предстоящий саммит Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе осенью 2017 года.

Международные эксперты считают, что местные и региональные власти должны более активно участвовать в продвижении экономического сотрудничества. Особое внимание уделяли и вопросам энергосбережения.

Кстати, Беларусь по энергоемкости достигла такого же уровня как Канада и Финляндия.

А тот вопрос на повестку дня вынесли по инициативе нашей страны.