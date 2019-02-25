Александр Лукашенко: Мы всегда с любовью и взаимопониманием относились к кыргызскому народу

Новости Беларуси. Беларусь всегда была и будет для Кыргызстана надёжным партнёром и другом. Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кубанычбек Омуралиев с дипмиссией в Беларуси с 2015 года. До этого отвечал за внешнеэкономические связи страны в аграрной сфере, не один год работал в МИДе, также представлял интересы Кыргызстана в США и Объединённых Арабских Эмиратах.

Беларусь и Кыргызстан уже связывают больше 25 лет дипотношений, множественные двусторонние соглашения и взаимопонимание как в политической, так и в экономической сферах. По итогам 2018 года динамика положительная. По своему менталитету, как точно заметит наш Президент, схожи и народы двух стран. В первую очередь, трудолюбием и гостеприимством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу отметить очень хорошую динамику развития наших отношений. Вы ни в коем случае не должны сомневаться (при всяких там нюансах) – Беларусь всегда для вас была и будет не просто надежным партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики. И мы, как в былые времена, когда жили в одном государстве, всегда с любовью и взаимопониманием относились к кыргызскому народу. Это очень похожие люди. Основа нашей схожести в том, что это самые трудолюбивые, миролюбивые люди. Это люди, которые чтят семейный очаг. Мы будем придерживаться доброй повестки дня в отношениях между Беларусью и Кыргызстаном, и любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены правительством и мною. Мы всегда отреагируем.

Я также хочу воспользоваться возможностью и попросить вас, чтобы вы передали самые добрые, теплые пожелания моему доброму другу, президенту Кыргызстана. Я очень надеюсь и почти убежден, что если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь. Если нужна будет наша поддержка, в силу наших возможностей, мы обязательно подставим свое плечо. Словом, помните, что здесь у вас друзья.

За последнее время Александр Лукашенко дважды был в Кыргызстане с рабочими визитами – в 2016 и 2017 годах. Тогда проходили заседания Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, а также неформальные встречи глав государств–участников ОДКБ. В 2019 году в июне Кыргызстан будет принимать саммит Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас Беларусь и Кыргызстан также прорабатывают возможность обмена визитами на высшем уровне.

Кроме того, между странами хорошо налажен диалог экономический. В 2018 году наторговали на 130 миллионов долларов. Большую часть сформировал белорусский экспорт. В Кыргызстане оценили наши молочные и мясные продукты, тракторы, мебель, лекарства. Здесь также работают 56 наших представительств – это товаропроводящая сеть и дистрибьюторы белорусских предприятий.