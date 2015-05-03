Василий Жарко: Мы должны гражданам рассказывать, сколько тратит государство на лечение больного

К концу года на полках отечественных аптек будет как минимум половина белорусских лекарств. Сможет ли наша фармацевтика ответить высоким качеством, спросим у министра здравоохранения Василия Жаркова. Василий Иванович, так сможет ли?

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Сможем. Только я хочу уточнение сделать: 50% в денежном выражении. На сегодняшний день у нас порядка 80% реализуется в упаковках отечественных лекарственных средств. И процентов 20 в упаковках – только импортные.

Поскольку наши дешевле, значит по наименованиям больше половины?

Василий Жарко:

Получается, да. Когда в предыдущих передачах с вами беседовал, говорил, что в центральных районных больницах процентов 80-90 в денежном выражении уже реализуется отечественных лекарственных средств. Это о чем говорит? О том, что наши лекарственные средства, как и импортные лекарства, сопоставимы по эффективности, качеству и безопасности. Лекарственное средство не попадает ни в аптеку, ни в стационар, не пройдя испытания.

Василий Иванович, а вот как, наш же человек все равно приходит в аптеку и спросит: «А у вас есть импортный аппарат?» А давай-ка я возьму, потому что он лучше. Вот как сломать этот стереотип? Это стереотип или нет?

Василий Жарко:

Да, это стереотип.

А вот как сломать?

Василий Жарко:

У нас было около 18% отечественных лекарственных средств. Поэтому каждый гражданин за все годы своей жизни привык к определенной группе лекарственных средств импортного производства, потому что наших не было. И сейчас, если по логике разговаривать, мы не должны говорить «импортные» или «отечественные». Отличие только одно – цена. Наши в три раза дешевле. Но мы должны прийти, может быть, в течение года-двух, сломать стереотип медицинских работников, врача, среднего медицинского персонала, население проинформировать, чем мы сейчас и занимаемся, и фармацевтических работников. И тогда мы не будем говорить «импортные» или «отечественные» лекарственные средства. Есть эффективные лекарства, которые эффективны при принятии, вылечат то или иное заболевание.

Василий Иванович, президент в этом зале публично сказал, что вы можете абсолютно все. Это правда? Есть операции, которые еще не проводят в республике? Вынуть органы и вставить новые вы уже умеете.

Василий Жарко:

Да, по трансплантации мы делаем практически все. Но сказать то, что мы можем все, я такого не скажу, потому что множество операций есть в кардиологии, нейрохирургии, травматологии. Но мы, если брать то, что было 10 лет, и сейчас, или даже пять лет, так это действительно мы сделали революцию в здравоохранении, мы можем практически все. Мы за рубеж практически никого не отправляем. Но единицы еще отправляем. То есть сказать, что мы все – нет, я не могу так сказать. Мы к этому стремимся.

Василий Иванович, по поводу платной медицины. Я так понимаю, ваша задача – по чайной ложечке приучать к тому, что за определенные услуги нужно платить и это нормально. Или это тоже плоскости стереотипов?

Василий Жарко:

Я вам скажу так. Если брать платную медицину, у нас есть по постановлению Совета министров регламентирующий перечень услуг, какие мы имеем право оказывать. Но они, эти платные услуги, не должны подменять бесплатные, то, что гарантированы государством. И это четко отслеживается на всех уровнях. Да, мы должны граждан готовить к тому, не готовить, а рассказывать, сколько тратит государство на лечение больного.

В Бресте на стенде Центральной городской больницы висит там, где перечень платных услуг, висит стоимость лечения одного больного в каждом отделении. Для того, чтобы гражданин понимал…

Сколько государство за него заплатило.

Василий Жарко:

На сколько дорого для государства, для нас, для страны, бесплатное лечение. И это говорит о том, может быть, гражданин задумается: из-за его пренебрежительного отношения к своему здоровью (то, что президент вчера говорил в Послании, как за рубежом относятся, и как у нас к здоровому образу жизни, ко всему), может быть, часть населения и оценит. Все-таки средняя стоимость нахождения в больнице – 400 тысяч. А если в реанимации – 3-5-10. Мы ведь для больного не жалеем, мы не считаем деньги.

Это бюджетные деньги.

Василий Жарко:

Это бюджетные деньги. Мы не считаем деньги, не говорим, что мы не будем брать это лекарство, потому что оно дорого стоит. Когда стоит вопрос жизни и смерти, мы стоим на стороне жизни.