«Не в гостях, а дома»: что же на самом деле у Беларуси и России общего и чем мы отличаемся?

Много гостей приезжает в Беларусь. И на этой неделе гости с Востока и с Запада – из России и Евросоюза – прибывали к нам. Причины разные: торговля, конфликт в Украине и почти семейные отношения Беларуси и России, конечно же. С этого и начнем, тем более День единения российского и белорусского народов, который отмечается 2 апреля, – важный повод посмотреть, а что же на самом деле у Беларуси и России общего и чем мы отличаемся? На рубеже, где соседствуют две страны, это видно лучше всего. И там побывала наш корреспондент Илона Волынец.

Где заканчивается Беларусь и начинается Россия, вроде, сразу и не поймешь. Границы между нашими странами давно открыты: нет таможенных пунктов, проверки документов. Но граница все же прослеживается. Ведь как шутят сами россияне, Россия начинается там, где заканчивается асфальт.

Нам, белорусам, конечно, лестно слышать про ухоженные поля и дороги. Удивляются россияне и нашим ярким заборам вдоль деревень. Но речь не об этом, а о том, что по обе стороны так называемой границы друг другу всегда рады.

Из теплых кабинетов да в чисто поле. Белорусский и российский руководители районов дела обсуждают прямо на границе.

Иван Лавринович, председатель Лиозненского районного исполнительного комитета Витебской области (Республика Беларусь):

Всегда мы сотрудничаем, где-то ваши семена, наша техника, ваше горючее, совместный урожай. Соберем, поделим по-братски, продадим друг другу. Так что у нас все получится.

Опытом и технологиями Иван Антонович и Юрий Иванович обмениваются много лет. Вот почему эта деловая встреча, скорей, напоминает дружескую беседу.

Юрий Ивашкин, глава муниципального образования «Руднянский район» Смоленской области (Российская Федерация):

Ничто не поколебет нашу дружбу и сотрудничество. Никакие политические бури нам не помешают жить в дружбе, мире и согласии.

Вкус братского каравая россияне любят. За белорусской выпечкой всегда выстраиваются очереди. Не удивительно, что некоторые секреты нашего производства стали использовать и на российских предприятиях.

Этим хлебокомбинатом в Смоленской области руководит витебчанин Николай Николаевич Онойко. 12 лет назад его, как опытного специалиста, пригласили российские власти. Сегодня продукция предприятия признана лучшей в регионе.

Николай Онойко, директор хлебокомбината (Российская Федерация):

Когда я пришел впервые на завод, здесь выпускалось только четыре вида хлеба. А сейчас мы выпускаем 19-20 хлебов, около 30-40 кондитерских изделий. Некоторые кондитерские изделия мы принесли из Беларуси.

Николай Николаевич по-прежнему живет в Витебске. До работы добирается не более часа.

Граница никогда не была препятствием и для белорусского хореографа Дарьи. Маленьким россиянкам она преподает современные и народные танцы.

Дарья Слизская, преподаватель хореографии:

Сейчас мы разучиваем танец на отчетный концерт – «Крыжачок» белорусский. Им очень нравится. Они живут в России, а учат белорусский танец, танец совершенно другой страны. Для меня, конечно, интересно, потому что я что-то свое, моего государства, Беларуси, даю для них, чтобы они развивались.

Так съемочную группу встретили в российской деревне Березино, что в 15 километрах от границы. Кстати, населенный пункт с таким же названием есть и в Беларуси.

Участница народного коллектива:

Беларусь с Россией – белая Русь, поэтому белого цвета больше в этом костюме. И вышивка Смоленской области – орнамент квадратный. А, вообще, Россия и Беларусь дружат.

В народном коллективе – 12 человек. Как рассказали сами артисты, с гастролями исколесили всю Беларусь. Почти у каждого в Синеокой есть родственники.

Участница народного коллектива:

Полька есть русская, а есть белорусская. А есть вприпрыжку белорусско-русская.

А вот и мастер-класс. Спонтанные уличные гуляния с белорусскими мотивами вызвали интерес и у местных жителей. Съемочную группу из Беларуси гостеприимные россияне спешили пригласить в дом.

Хозяйка дома Ирина – индивидуальный предприниматель. Занимается продажей продуктов питания, в том числе и из Беларуси. Не удивительно, что и у самой в холодильнике белорусское молоко и творожки.

Ирина Гордеева, житель д. Березино (Российская Федерация):

Нравится вообще нам ваша продукция, в Витебск постоянно ездим. Даже на плите вашего производства готовим. Мы единое целое с вами.

А это тот самый случай, когда дружба вне времени и границ. Еще в советские годы россиянина и белоруса свела общая профессия. Оба служили в правоохранительных органах. Сегодня Николай Куряков и Виктор Москаленко возглавляют организации ветеранов войны и труда.

Николай Куряков, председатель Руднянской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Российская Федерация):

Мы на одном языке говорим, поем одни и те же песни. Мы не чувствуем, что мы разный народ.

Товарищи еще долго будут петь песни и говорить по душам. Главное, что, приезжая друг к другу, они чувствуют себя не в гостях, а дома.