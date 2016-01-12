Александр Лукашенко: Культура является фундаментом формирования и развития нации

Новости Беларуси. Торжество духовности. В эти минуты в Минске проходит традиционная для начала года церемония вручения престижных премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента. За происходящим во Дворце Республики следят корреспонденты СТВ. На прямую связь со студией выходит Евгений Горин.

Сергей Прохоров:

Добрый день! Евгений, Вы одним из первых успели окунуться в атмосферу праздника. Кто же является его главными героями?

Евгений Горин, СТВ:

Добрый день, Сергей! Первое, что отмечаешь здесь, во Дворце Республики, — сегодня на награждение премий «За духовное возрождение» собралась масса творческих людей из разных сфер жизни белорусского общества. Но не только творческих, но и отчасти, если можно так выразиться, жертвенных, то есть людей, которые до конца себя отдают той или иной идее.

Лауреаты премии были названы еще в декабре. А сегодня, 12 января, в торжественной атмосфере есть возможность увидеть в лицах белорусов, чьими стараниями идеи человеколюбия, благотворительности, милосердия и творчества утверждаются в белорусском обществе. Премия «За духовное возрождение» присуждается указом Президента. И, как правило, вручается лично главой государства. Дается 5 таких премий. Самым достойным. За выдающиеся произведения литературы и искусства или за активную работу в сфере сохранения, развития национального культурного достояния, воспитания у молодежи любви к Родине. Конечно же, и за утверждение духовных ценностей.

Сегодня здесь, во Дворце Республики, с речью выступил глава государства. У нас есть возможность посмотреть его выступление.

Александр Лукашенко:

Хочу отметить, что нынешнее вручение премий «За духовное возрождение», а также специальных премий Президента открывает целый ряд мероприятий объявленного в стране Года культуры. Это говорит о том, что государство придает огромное значение развитию столь важной сферы. Главная ее задача — активизировать интеллектуальные, духовные силы народа, поддержать инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема на новый уровень современного искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине. Культура — это фундамент, на котором формируется и развивается любая нация, определяется ее жизнеспособность, творческий потенциал. Она лежит в основе идеологии государств, указывая те направления и цели, на которые должно ориентироваться общество.

Мы живем в непростое и, к сожалению, очень тревожное время. Вы уж извините, но я очень часто об этом последнее время говорю. Поверьте, не зря. Глубочайший духовный кризис охватил многие страны. И как результат — в разных уголках Земли деструктивные силы предпринимают попытки сломать систему традиционных ценностей. Агрессивные нападки на основы морали становятся одной из зловещих примет современности. Высокие технологии, невиданная в истории скорость коммуникаций и глобализация не помогли людям стать ближе друг к другу. В недобрых руках все это превращается в средства манипуляции сознанием, в инструмент разжигания вражды. К сожалению, уже видны горькие плоды такой политики: отвергаются институт семьи, ценность человеческой жизни, социальная справедливость. Эгоцентризм, вседозволенность и корыстолюбие обрекает личность и общество на полную деградацию. Современные реалии таковы, что именно сплоченность нации вокруг истинных, созидательных ценностей является гарантией ее сохранения и прогресса, духовного здоровья и благополучия. Поэтому неслучайно на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций наша страна названа символом мира. Белорусский народ умеет извлекать уроки из прошлого, дорожить чистым небом над головой и спокойствием в обществе, остается верным высоконравственным ценностям и добрым традициям. Важно, чтобы деятели культуры, искусства понимали это и своим творчеством противостояли бескультурью и другим негативным явлениям, которые зачастую омрачают нашу жизнь.

Вернемся непосредственно к награжденным. Среди награжденных — епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Человек непростой судьбы. Изучал квантовую механику, но пришел к Богу. Уже более двух десятилетий служит ему и православным христианам. Под патронажем Вениамина борисовский дом ребенка, для взрослых и детей работает воскресная школа. Благодаря стараниям Вениамина в Борисове реконструировали главный городской храм — Свято-Воскресенский кафедральный собор. Кроме этого, епископ Вениамин собрал в книге самые интересные факты православной жизни родного края. И этот труд не остался незамеченным. Сейчас у нас есть возможность послушать лауреата премии.

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Премия, как и всякая оценка трудов, она вдохновляет, тем более когда премия от главы государства вручается. В то же время премия — большая ответственность. Для меня лично — это знак внимания к тем трудам, которые совершают множество священнослужителей нашей белорусской православной церкви, а я один из представителей.

Сохранение жизни и здоровья матерей и детей. Лауреатом премии «За духовное возрождение» стал коллектив РНПЦ «Мать и дитя». Сегодня центр — это более тысячи работников и оснащение уникальным оборудованием. Выхаживают здесь даже самых трудных малышей. С экстремально низкой массой тела — от полукилограмма. За более чем 10 лет работы центра на свет появились тысячи маленьких белорусов. И сегодня Беларусь на 25-м месте среди 179 государств и лидер среди стран СНГ по комфортности материнства.

Константин Вильчук, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Мы в течение 10 лет старались создать команду, создать коллектив, который дает именно каждому пациенту — начиная от новорожденного и заканчивая мамами — душевную теплоту, свое искреннее отношение к каждому, кто нуждается в нашей помощи. И даже те пациенты, которые рождаются с проблемами, они могут быть уверены в том, что мы не только полечим словом, а мы окажем на достаточно высоком уровне свою профессиональную помощь. Благодаря государственной поддержке, благодаря выстроенной системе оказания перинатальной помощи, Республика Беларусь достигла вот таких результатов. В рейтинге по комфортному материнству и детству наша страна занимает 25-е место из 179 стран. Это достаточно высокий рейтинг.

Конечно, стоит назвать и других лауреатов премии «За духовное возрождение». Их еще три. Награды удостоен также коллектив Национального художественного музея. В числе лауреатов премии и настоятель религиозной общины «Парафия Святой Троицы» в деревне Росица Верхнедвинского района местного религиозного объединения «Витебская диоцезия Рим» — создатели книги-реквием «Жить и помнить», в которой обобщены итоги работы по определению и изучению мест захоронения белорусов–защитников Отечества в разных уголках Европы. Также по итогам 2015 года присуждены 10 специальных премий Президента Республики Беларусь. Ими отмечены деятели культуры и искусства, науки, педагоги, авторские коллективы и другие достойные люди.

Во Дворце Республики продолжается церемония вручения премий «За духовное возрождение» и спецпремий Президента. Подробности — в вечерних новостях на СТВ.