Александр Лукашенко и Сергей Лебедев обсудили повестку дня саммита СНГ в Минске

Новости Беларуси. Повестку дня предстоящего саммита обсудили 6 октября на встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Глава государства обратил внимание на то, что Минск в последнее время живет крупными политическими событиями.

В частности, на этой неделе планируется посещение Беларуси с официальным визитом президента Туркменистана, а также проведение заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

СНГ находится в такой сложный переломный период. И очень важны будут встречи и решения, которые, может быть, будут не формализованы на встрече в Минске, но будут оговорены, многие проблемы и так далее. Я думаю, что на полях этого саммита СНГ нам придется провести встречу по вопросам ЕврАзЭС, вопросам формирования нашего Евразийского союза, поэтому программа очень насыщенная. Но тем не менее я хотел бы, чтобы мы с вами вкратце прошлись по повестке дня, 17 вопросов там, на заседании глав государств СНГ рассмотрели эти вопросы, обсудили какие-то моменты (и организационные, и другие), которые подлежат решению на сегодняшний день. Я знаю, что вы абсолютно в теме, хотя и меня информируют. Но чтобы мы уже могли расставить все точки над «і» и достойно провести заседание глав государств, как это и было в прошлый раз, что все остались довольны встречами в Минске, работой в Минске. Чтобы мы не подвели наших коллег, которые приедут в Минск.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Я хотел бы отметить большую слаженность работы Исполнительного комитета СНГ, Администрации Президента, аппарата Правительства, Министерства иностранных дел – всех структур Беларуси, которые отвечают за подготовку этих важных саммитов. Действительно, саммиты серьезные, вопросы, которые выносятся на обсуждение Совета глав государств, тоже касаются и политических тем, политического сотрудничества, сотрудничества в сфере безопасности, в гуманитарной сфере. Но хотел бы проинформировать вас, что все вопросы глубокого проработаны.

Говоря о белорусском председательстве в Содружестве, Сергей Лебедев отметил, что белорусская сторона уже второй год подряд успешно справляется с этой миссией.

В 2015 году эту роль готов принять Казахстан. Это решение планируют утвердить в Минске на предстоящем заседании Совета глав государств СНГ. Ожидают и принятие главами государств обращения в связи с предстоящим в 2015 году 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ряд вопросов будет посвящен укреплению сотрудничества в сфере противодействия обороту наркотиков, торговле людьми, нелегальной миграции, а также укреплению пограничной безопасности. Планируется утвердить решение об объявлении культурными столицами Содружества в 2015 году российского Воронежа и таджикского Куляба. Кроме того, предполагается принятие решения об объявлении 2016-го Годом образования в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Главы государств предполагают принять заявление о сохранении и укреплении международной системы контроля за наркотиками. Кроме того, ряд вопросов будет посвящен укреплению сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми, нелегальной миграции, укреплению пограничной безопасности. Мы с благодарностью (и не только в Исполкоме СНГ, но и на всем пространстве СНГ) говорим о Республике Беларусь, которая второй год подряд несет на себе эту нелегкую ношу председательства и справляется с ней успешно.



