Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудили необходимость проведения Совмина Союзного государства

Новости Беларуси. Беларусь и Россия в начале осени планируют провести союзный Совмин. Об этом 16 июня шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Нынешний визит главы внешнеполитического ведомства России действительно своевременный. Это хорошая возможность обсудить двустороннюю повестку дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня основные направления взаимодействия Беларуси и России определяются Программой согласованных действий — участников Договора о создании Союзного государства. Принимается она на два года.

Кроме того, буквально недавно президенты трёх стран поставили подписи под совместным документом — Договором о создании Евразийского экономического союза. Вступить в силу он должен с января следующего года. И такой союзный Совмин, или разговор двух правительств, по словам главы государства, даст сигнал и третьей стороне на таком же уровне посмотреть на некоторые проблемы, которые могут возникнуть к началу осени в связи с функционированием нового экономического союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это своевременная встреча и нам важно сверить часы. Что касается наших отношений - двух стран, двух государств, я думаю, особых проблем у нас нет. И на самом высоком уровне, и на межмидовском у нас очень прилично поставлены вопросы. У нас существует программа, которую мы реализуем. При том очень точно и в сроки мероприятия все по программе на 2014-2015 год. Я уверен, что и эта программа будет реализована так как должно быть в отношении братских наших государств. Те проблемы, которые существуют, мы решаем их в нормальном режиме. Думаю, нам надо в ближайшее время, как сложатся обстоятельства - может в начале осени, обратиться к вопросам наших отношений в формате Союзного государства. Думаю, что как минимум Правительства должны собраться. Надо провести совместный Совмин для того, чтобы отрегулировать некоторые проблемы. Особенно в связи с начавшим свою деятельность Евразийским экономическим союзом. Я думаю, это очень важно. Думаю, этот разговор двух Правительств даст сигнал и третьей стороне для того, чтобы мы на таком же уровне посмотрели на некоторые проблемы, которые возможно возникнут к началу осени в связи с функционированием нового экономического союза. И ряд других проблем, которые у нас существуют. Я готов обсудить любые вопросы.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы сегодня очень плодотворно поработали и сейчас вам доложим о наших оценках ситуации, о том, какие мы предлагаем дальнейшие действия. И, разумеется, будем продолжать внешнеполитическое обеспечение интеграционного процесса в рамках Евразийского экономического союза, и того, что касается деятельности союзного государства. Мы в Москве также считаем, что осенью вполне актуально провести союзный Совет министров, посмотреть на работу, касающуюся интеграционных проектов - она сейчас ведется активно. И, как вы сказали, посмотреть, какие дополнительные шаги требуются в контексте формирования Евразийского экономического союза в соответствии с подписанным договором. Это все создает базу и экономического развития, и решения социальных вопросов в наших странах. А чем крепче будут наши экономики, чем лучше будет социальное положение, тем легче нам будет работать на международной арене.

Сегодня у Беларуси и России нет проблем во взаимоотношениях. Страны — давние партнёры. Интеграционное взаимодействие налажено в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства. Между государствами налажен политический диалог. Хорошее взаимодействие также в социальной сфере, культуре.

Взаимодополняемы и экономики двух стран. Сегодня Россия - основной торговый партнёр Беларуси. По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил почти 40 миллиардов долларов, за первые месяцы нынешнего - 12 миллиардов. Кроме того, Россия ещё и лидер по направлению иностранных инвестиций в нашу экономику.