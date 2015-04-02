Александр Лукашенко - губернатору Нижегородской области: Сотрудничество с Россией крепнет благодаря связям с регионами

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и России крепнет благодаря связям с регионами. Это отметил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области.

Это не первый визит Валерия Шанцева в нашу страну. До этого он посещал Беларусь уже четыре раза.

По итогам 2014 года стороны наторговали практически на 600 миллионов долларов. И это восьмое место среди всех российских регионов. Но, по сравнению с 2013 годом, товарооборот немного снизился.

Поэтому, как отметил президент, обеспечение положительной динамики торговли должно стать первоочередной задачей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы просто обязаны находить новые точки соприкосновения, искать новые формы сотрудничества, поддерживая старые кооперационные связи между белорусскими и нижегородскими промышленными предприятиями, динамично развивать сотрудничество в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Нам есть что предложить нижегородцам, вы это хорошо знаете. И особенно в преддверии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Российской Федерации.

По всем направлениям идет сотрудничество между нами и Нижегородской областью. И я очень рассчитываю, что нынешнее руководство будет максимально содействовать сотрудничеству и по многим другим направлениям, которые, конечно же, мы в состоянии открыть.

Наряду с экономической составляющей активно осуществляется наше взаимодействие в области выставочной деятельности, культуры, образования, спорта, молодежной политики. Уверен, что и этот визит будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных связей между Беларусью и близкой нам Нижегородской областью. Он станет дополнительным фактором укрепления белорусско-российского сотрудничества.

Валерий Шанцев, губернатор, председатель Правительства Нижегородской области Российской Федерации:

Я высоко ценю то внимание, которые вы лично уделяете развитию связей с нашим регионом. Сотрудничество с Беларусью является одним из ключевых направлений международной, внешнеэкономической деятельности нашей области. По итогам 2014 года республика находится на третьем месте по объемам товарооборота с нашим регионом из 143 стран, наших партнеров по внешнеэкономической деятельности. За прошлый год мы имеем снижение активности по взаимной торговле. Но все равно, независимо от этого, наше взаимодействие активно развивается во всех сферах.

Во второй половине дня делегация во главе с губернатором посетила промышленные предприятия.

Нижегородская область для Беларуси — один из важнейших партнеров среди российских регионов. Схожи и экономики: высоко развито машиностроение, выпускаются автобусы, техника для коммунального хозяйства.

Основу экспорта составляют грузовые автомобили, принадлежности для тракторов, кабели. Кроме того, Беларусь готова поставлять в этот российский регион дорожно-строительную технику.

Свой визит в Беларусь делегация Нижегородской области начала с памятных мероприятий: возложения венка к монументу на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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