Президент Беларуси: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

Отчасти поэтому каких-то революционных кадровых изменений ожидать не стоит. Кроме того, нужно учитывать и положение дел в мире. Пандемия внесла свои коррективы в работу экономики и крайне важно, чтобы сейчас решения принимали эффективные управленцы.

По словам Александра Лукашенко, над формированием стали работать еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры. Предшественников заменяли либо по их собственному желанию, либо по состоянию здоровья. В редких случаях – когда человек недостаточно хорошо справлялся с обязанностями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ожидать, что тут революция произойдет в смене правительства, не следует. И это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который повлек серьезные изменения отношений в обществе в любом государстве. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом правительства, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать.

Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу. Почему мы не можем тянуть дальше?

Я уже только что сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться. Поэтому нельзя потерять эту динамику, пусть даже маленькую динамику в этот кризисный период. Надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса.